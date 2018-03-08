Лига Европы. «Зенит» на выезде сыграет с «Лейпцигом» в 1/8 финала

В четверг, 8 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграют «РБ Лейпциг» и «Зенит». Российская команда, которая продолжает переживать не самый лучший отрезок в текущем сезоне, выступает в еврокубках более удачно, чем во внутреннем чемпионате. Все это может говорить о том, что болельщиков ждет интересная встреча!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Зенит». Начало в 23:05 по московскому времени, не пропустите!

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