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Лига Европы. «Зенит» на выезде сыграет с «Лейпцигом» в 1/8 финала

8 марта 2018, 10:05
15

В четверг, 8 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграют «РБ Лейпциг» и «Зенит». Российская команда, которая продолжает переживать не самый лучший отрезок в текущем сезоне, выступает в еврокубках более удачно, чем во внутреннем чемпионате. Все это может говорить о том, что болельщиков ждет интересная встреча!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Зенит». Начало в 23:05 по московскому времени, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы РБ Лейпциг Зенит
Комментарии (15)
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яйва яйва
1520493542
ЖДЁМ!
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Бугимен
1520493870
ВПЕРЕД ЗЕНИТ!ВПЕРЕД РОССИЯ!УДАЧИ!!!
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acer2003
1520496371
Удачи Зениту! Удачи Всем российским клубам !
Ответить
insider_retro
1520496595
Зениту пора уже всех приятно удивить, переломить ситуацию и добиться приемлемого для себя результата! Атаке - вперёд к вратам немцев, защите - всех косить и голов не допустить!!
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Sanek85
1520498534
Удачи Лейпцигу!!! Разъе......те бомжар в пух и прах!!!!
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Боцман59rus
1520499277
при всей силе и классе команд бундеслиги, порою диву даешься, после каких позиционных и индивидуальных ошибок там забиваются мячи, проводя сравнение, наш чемпионат как наглядное пособие, обучающее игре в обороне, поэтому для меня не удивительно какие проблемы испытывает зенит в позиционной атаке( как и спартак)в ЧР, в отличие от той же ЛЕ... Я думаю Манчини не до конца понимал где ему придется работать и с чем он может столкнуться, Лейпциг конечно не амкар, но думаю для него евросезон закончится в этом раунде, причем по итогам первой встречи, так что поражать Тимо Вернера уровнем шумовой поддержки питерским болельщикам не обязательно
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Вомбат
1520501319
Главное не косячить в обороне. А для этого нужно снизить нагрузку на защитников, хорошо, бех обрезов выходя в контратаки. Будем надеяться, что сегодня Зенит сыграет не так разрозненно как с Амкаром, и Кокорин будет в ударе. Тогда не проиграем.
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Igor52
1520505315
Бомжи могут проиграть только сами себе,если будут титьки мять,ну ,почти как всегда в евро........И нервишки поберечь,чтоб,как с Амкаром не получилось!
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Muhametshin
1520512972
Я хоть и за локо но сегодня буду болеть за все наши команды, какими бы злыми соперниками друг другу не были сегодня все за страну играют и не важно свой локо или чужой цска всем удачи и пусть победит сильнейший.
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zigbert
1520522344
Состав у Зенита сильный ,надо подтверждать свой класс.
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