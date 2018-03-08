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    Лига Европы. «Зенит» на выезде сыграет с «Лейпцигом» в 1/8 финала

    В четверг, 8 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграют «РБ Лейпциг» и «Зенит». Российская команда, которая продолжает переживать не самый лучший отрезок в текущем сезоне, выступает в еврокубках более удачно, чем во внутреннем чемпионате. Все это может говорить о том, что болельщиков ждет интересная встреча!

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Зенит». Начало в 23:05 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2018 10:05
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 18:19

      Состав у Зенита сильный ,надо подтверждать свой класс.

      2
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      Рейтинг: +17840

      ilichkadr 8 марта 2018, 15:51

      Сегодня у Манчини главный экзамен. Боязно за центр поля, достойного диспетчера нет. Надо сыграть 4-4-2, максимально насытив центр поля.

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 8 марта 2018, 15:42

      Я хоть и за локо но сегодня буду болеть за все наши команды, какими бы злыми соперниками друг другу не были сегодня все за страну играют и не важно свой локо или чужой цска всем удачи и пусть победит сильнейший.

      0
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      Рейтинг: +4

      Igor52 8 марта 2018, 13:35

      Бомжи могут проиграть только сами себе,если будут титьки мять,ну ,почти как всегда в евро........И нервишки поберечь,чтоб,как с Амкаром не получилось!

      -3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 марта 2018, 13:11

      Сыграть-то он сыграет, только хочется положительного результата после этого противостояния! А положительным будет только выход в следующий раунд!!!

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 8 марта 2018, 12:28

      Главное не косячить в обороне. А для этого нужно снизить нагрузку на защитников, хорошо, бех обрезов выходя в контратаки. Будем надеяться, что сегодня Зенит сыграет не так разрозненно как с Амкаром, и Кокорин будет в ударе. Тогда не проиграем.

      2
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      Рейтинг: +21

      pazak 8 марта 2018, 12:22

      верю в победу зенита!!

      -1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 8 марта 2018, 11:54

      при всей силе и классе команд бундеслиги, порою диву даешься, после каких позиционных и индивидуальных ошибок там забиваются мячи, проводя сравнение, наш чемпионат как наглядное пособие, обучающее игре в обороне, поэтому для меня не удивительно какие проблемы испытывает зенит в позиционной атаке( как и спартак)в ЧР, в отличие от той же ЛЕ... Я думаю Манчини не до конца понимал где ему придется работать и с чем он может столкнуться, Лейпциг конечно не амкар, но думаю для него евросезон закончится в этом раунде, причем по итогам первой встречи, так что поражать Тимо Вернера уровнем шумовой поддержки питерским болельщикам не обязательно

      3
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 8 марта 2018, 11:42

      Удачи Лейпцигу!!! Разъе......те бомжар в пух и прах!!!!

      -2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 марта 2018, 11:09

      Зениту пора уже всех приятно удивить, переломить ситуацию и добиться приемлемого для себя результата!
      Атаке - вперёд к вратам немцев, защите - всех косить и голов не допустить!!

      7
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > insider_retro 8 марта 2018, 11:30

      нужно за валидолом сбегать...

      2
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