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    Бенатиа: «С таким «Ювентусом» все возможно»

    Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа считает, что его команда показала готовность к большим победам после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Тоттенхэм» по сумме двух встреч.

    «С этой командой все возможно...» – написал Бенатиа в твиттере.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ювентус» завершился со счетом 1:2. Туринцы смогли переломить ход встречи, забив два гола во втором тайме за 3 минуты. В первой встрече команды не смогли выявить победителя – 2:2.

    Источник: Twitter

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    08.03.2018 07:53
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