Бенатиа: «С таким «Ювентусом» все возможно»

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа считает, что его команда показала готовность к большим победам после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Тоттенхэм» по сумме двух встреч.

«С этой командой все возможно...» – написал Бенатиа в твиттере.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ювентус» завершился со счетом 1:2. Туринцы смогли переломить ход встречи, забив два гола во втором тайме за 3 минуты. В первой встрече команды не смогли выявить победителя – 2:2.

T.O.G.E.T.H.E.R

Con questo gruppo non ci sono limiti...

Avec ce groupe tout est possible. ... #forzajuve #finoallafine pic.twitter.com/mv8K3JMPDc