«Зенит» призвал болельщиков шуметь, когда Вернер получит мяч. В сентябре игрок «РБ Лейпциг» ушел с поля из-за шума на стадионе

Пресс-служба «Зенита» от имени клуба обратилась к болельщикам перед матчем с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

«При сильном шуме у Вернера кружится голова. Осенью это помешало ему закончить матч с «Бешикташем» (0:2, 2 тур ЛЧ – прим. «Бобмардира»). Так что, если мяч у Вернера, вы знаете, что делать», — говорится в видеозаписи петербуржцев.

В сентябрьском матче 22-летний немец попросил замену из-за шума на стадионе турецкого клуба. Сообщалось, что некоторое время форвард провел на поле в берушах.

Противостояние начнется завтра в Лейпциге. Ответный матч состоится 15 марта в Санкт-Петербурге.