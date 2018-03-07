«Зенит» призвал болельщиков шуметь, когда Вернер получит мяч. В сентябре игрок «РБ Лейпциг» ушел с поля из-за шума на стадионе

Это не метод.
Пресс-служба «Зенита» от имени клуба обратилась к болельщикам перед матчем с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.
«При сильном шуме у Вернера кружится голова. Осенью это помешало ему закончить матч с «Бешикташем» (0:2, 2 тур ЛЧ – прим. «Бобмардира»). Так что, если мяч у Вернера, вы знаете, что делать», — говорится в видеозаписи петербуржцев.
В сентябрьском матче 22-летний немец попросил замену из-за шума на стадионе турецкого клуба. Сообщалось, что некоторое время форвард провел на поле в берушах.
Противостояние начнется завтра в Лейпциге. Ответный матч состоится 15 марта в Санкт-Петербурге.
От сильного шума у главной звезды «РБ Лейпциг» Тимо Вернера кружится голова — когда он окажется с мячом, вы знаете, что делать— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 7 марта 2018 г.
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