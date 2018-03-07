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  • «Зенит» призвал болельщиков шуметь, когда Вернер получит мяч. В сентябре игрок «РБ Лейпциг» ушел с поля из-за шума на стадионе

«Зенит» призвал болельщиков шуметь, когда Вернер получит мяч. В сентябре игрок «РБ Лейпциг» ушел с поля из-за шума на стадионе

7 марта 2018, 18:25
50

Пресс-служба «Зенита» от имени клуба обратилась к болельщикам перед матчем с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

«При сильном шуме у Вернера кружится голова. Осенью это помешало ему закончить матч с «Бешикташем» (0:2, 2 тур ЛЧ – прим. «Бобмардира»). Так что, если мяч у Вернера, вы знаете, что делать», — говорится в видеозаписи петербуржцев.

В сентябрьском матче 22-летний немец попросил замену из-за шума на стадионе турецкого клуба. Сообщалось, что некоторое время форвард провел на поле в берушах.

Противостояние начнется завтра в Лейпциге. Ответный матч состоится 15 марта в Санкт-Петербурге.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига Европы РБ Лейпциг Зенит Вернер Тимо
Комментарии (50)
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insider_retro
1520436198
По хорошему надеюсь, что дождусь тех времён, когда Зенит будет красиво и достойно выигрывать забитыми голами, а не призывами к шуму и подачей протестов... Готов за свои крамольные мысли стерпеть волну негодования...
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Майор Дзагоев
1520436316
Сволочи буржуйские. У человека проблемы со здоровьем, а они на них давить пытаются
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Боцман59rus
1520436385
нужно выигрывать за счет своей хорошей игры, а не уповать на психологическую неустойчивость и ошибки оппонентов, позорный призыв, недалеких сотрудников...
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Сильвербой
1520436442
Выйти на поле вместо игроков не нужно болельщикам??? А "миллионеры" посидят, посмотрят, зарплату получат!!! Вы игроков своих призовите в футбол играть, костми на поле ложиться, зарплату отрабатывать, а болельщики свое дело и так знают!!!!
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Oldtrafford83/97
1520436662
зенит в своём репертуаре!!! Позорище!!!
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Татарин за ЦСКА
1520437091
Это подло.Зенит за последнее время просто упал ниже плинтуса.Уроды с большими деньгами!!!!Надеюсь фанаты Зенита ни такие убогие и этого делать не будут. А потом мы удивляемся,почему же нас,русских,так не любят в Европе!!!!
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Чикомас
1520437443
Пердеть попробуйте. Может немцы вони не переносят...Надо было еще раньше это попробовать. Глядишь у Амкара бы выиграли....
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Svoysvoemubrat
1520440471
На мастерство игроков надежды не хватает. Еще можно попробовать шаманский бубен или портить воздух по команде диктора. Это вообще по газпромовски.
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Приус
1520441261
Если болелы будет без конца визжать, а бакланы постоянно гадить, есть шанс зацепить ничейку.
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Viper for CSKA
1520441719
Просто позор. У человека серьезные проблемы, а они призывают их использовать. Здоровье игроков дороже результата. Неудивительно, что нас варварами заграницей считают. Вот такие вот призывы только укрепляют неприязнь. Никогда не имел ничего против Зенита, болел за них в еврокубках, но после такого появилось желание принципиально болеть против этого, с позволения сказать, клуба.
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