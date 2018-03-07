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    «Зенит» призвал болельщиков шуметь, когда Вернер получит мяч. В сентябре игрок «РБ Лейпциг» ушел с поля из-за шума на стадионе

    Пресс-служба «Зенита» от имени клуба обратилась к болельщикам перед матчем с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

    «При сильном шуме у Вернера кружится голова. Осенью это помешало ему закончить матч с «Бешикташем» (0:2, 2 тур ЛЧ – прим. «Бобмардира»). Так что, если мяч у Вернера, вы знаете, что делать», — говорится в видеозаписи петербуржцев.

    В сентябрьском матче 22-летний немец попросил замену из-за шума на стадионе турецкого клуба. Сообщалось, что некоторое время форвард провел на поле в берушах.

    Противостояние начнется завтра в Лейпциге. Ответный матч состоится 15 марта в Санкт-Петербурге.

    Источник: Twitter

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    07.03.2018 18:25
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 17:05

      Это не метод.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 8 марта 2018, 13:04

      Простите, а можно ссылку на призыв? Что-то похоже на гаденький навет. Бомбордир уподобляется британским сми?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 7 марта 2018, 21:55

      Извините, но с таким обращением может выступить только даун. Зенит деградирует с космической скоростью и похоже не только в игре.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +876

      movie 7 марта 2018, 20:48

      в этой паре я конечно за Зенит, но этот призыв - просто бл@дcтвo

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 7 марта 2018, 20:27

      Вообще у человека может болезнь какая и спекулировать на эту тему это паскудно!!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > minaev23 7 марта 2018, 22:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      дома пусть сидит раз болезнь такая.

      -6
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      ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец > minaev23 7 марта 2018, 22:30

      Зенит по другому не умеет побеждать! у них такая тактика ослаблять соперником, травмировать игроков, и ныть что судья был не прав!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 7 марта 2018, 20:23

      Интересная метода.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2076

      upiter622 7 марта 2018, 20:04

      Убедили!Будем тише воды,ниже травы,чтоб не спугнуть больного игрока!
      Ребять,у вас все дома?Вы хоть раз бывали на стадионе?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > upiter622 7 марта 2018, 21:08

      Посмотри матч с Бешикташем,он попросил замену в 1-м тайме,держась за уши.В Турции одни из самых громких фанатов в мире

      -1
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      Рейтинг: +2076

      upiter622 > GoldPlayFIFARus9 7 марта 2018, 21:12

      Ну и что?
      Что то я не вижу турецких команд в лиге чемпионов и лиге европы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 7 марта 2018, 19:55

      Просто позор. У человека серьезные проблемы, а они призывают их использовать. Здоровье игроков дороже результата. Неудивительно, что нас варварами заграницей считают. Вот такие вот призывы только укрепляют неприязнь. Никогда не имел ничего против Зенита, болел за них в еврокубках, но после такого появилось желание принципиально болеть против этого, с позволения сказать, клуба.

      11
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Viper for CSKA 7 марта 2018, 20:04

      и что теперь сидеть тихо и не болеть на стадионе?Ты через неделю даже не вспомнишь что тут написал,зато говнеца в огонь подкинул.Твои симпатии нам в хер не сдались.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > 3a zenit 7 марта 2018, 21:06

      Громко болеть - это одно. А специально орать, чтобы делать человеку больно (тем более с официального призыва руководства клуба) - это, простите, по-3,14дорски

      8
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Майор Дзагоев 7 марта 2018, 22:26

      а как это специально орать расскажи чтоб сделать человеку больно?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > 3a zenit 7 марта 2018, 22:48

      У Вернера проблемы с внутричерепным давлением. И из-за этого он не может переносить ор. На самом же Бомбардире об этом было. И по идее руководству клуба нужно напротив попросить людей, дабы кричали поменьше из уважения к человеку. Ну или на крайний случай промолчать

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      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Майор Дзагоев 7 марта 2018, 23:11

      не извиняйся, это действительно по 3.14дорски

      1
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      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Майор Дзагоев 8 марта 2018, 11:26

      ты что реально такой е б а н а т?Пусть играет тогда в бильярд,а не в футбол,как ты себе представляешь 50 тыс. болельщиков и кричать по тише?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > 3a zenit 8 марта 2018, 11:40

      За собой следи)

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 марта 2018, 19:50

      Меня одного удивило, что какой то малолетка анализирует игры соперника??? Так держать бомжи! ))))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 7 марта 2018, 19:47

      Если болелы будет без конца визжать, а бакланы постоянно гадить, есть шанс зацепить ничейку.

      13
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      ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Приус 7 марта 2018, 23:09

      И если все планеты встанут в один ряд...

      1
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