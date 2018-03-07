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  • 88 процентов фанатов «Арсенала» выступили за увольнение Венгера

88 процентов фанатов «Арсенала» выступили за увольнение Венгера

7 марта 2018, 08:16
10

Фанаты лондонского «Арсенала», представляющие группировку The Arsenal Supporters Trust, приняли участие в опросе перед ежегодным собранием акционеров клуба, сообщает ESPN.

Основной темой стало доверие главному тренеру команды. По результату опроса стало ясно, что около 88% болельщиков выступили за отставку Арсена Венгера. Лишь 7% поддерживают деятельность французского специалиста. Остальные опрошенные не смогли определиться в своем отношении к нему.

Стоит отметить, что действующий контракт 68-летнего француза рассчитан до середины 2019 года. Сейчас «Арсенал» идет на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 33 очка. Венгер руководит клубом на протяжении 22 последних лет.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Трансферы Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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AZ
1520403740
Думаю дадут Венгеру доработать до конца сезона, но потом скорее всего распрощаются по обоюдному согласию, дабы не портить репутацию легенде Арсенала...
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борманбек
1520404839
пора венгеру на пенсию
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RedWhiteFans2
1520405170
Раньше надо было валить. А теперь добрым словом не вспомнят
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Alex Y
1520405466
Пора уже
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insider_retro
1520406411
Недостаток побед и титулов, в совокупности с крайним не убедительным выступлением, серьёзно накалило общественность и болельщиков! Цифра недовольных впечатляет!! Пожалуй, перемены назрели и руководству есть о чём подумать.
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roma1984007
1520407167
При любом раскладе событий он не должен уйти с позором. Его должны проводить с овациями!!!!
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OfaZavr
1520410978
ну вот уже ситуация до чего дошла, конечно фанам надоело одно и тоже из года в год да и по последним результатам видно что видимо время пришло уйти как бы это не было печально говорить.
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ruverzema29rus
1520415937
нужно брать ЛЕ - состав то неплохой!
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САНЁК17
1520459103
Он до сих пор на посту?
Ответить
zigbert
1520503120
Арсеналу все же нужна свежая струя.
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