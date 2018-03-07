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    88 процентов фанатов «Арсенала» выступили за увольнение Венгера

    Фанаты лондонского «Арсенала», представляющие группировку The Arsenal Supporters Trust, приняли участие в опросе перед ежегодным собранием акционеров клуба, сообщает ESPN.

    Основной темой стало доверие главному тренеру команды. По результату опроса стало ясно, что около 88% болельщиков выступили за отставку Арсена Венгера. Лишь 7% поддерживают деятельность французского специалиста. Остальные опрошенные не смогли определиться в своем отношении к нему.

    Стоит отметить, что действующий контракт 68-летнего француза рассчитан до середины 2019 года. Сейчас «Арсенал» идет на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 33 очка. Венгер руководит клубом на протяжении 22 последних лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2018 08:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 12:58

      Арсеналу все же нужна свежая струя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 8 марта 2018, 00:45

      Он до сих пор на посту?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 7 марта 2018, 12:45

      нужно брать ЛЕ - состав то неплохой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 11:22

      ну вот уже ситуация до чего дошла, конечно фанам надоело одно и тоже из года в год да и по последним результатам видно что видимо время пришло уйти как бы это не было печально говорить.

      4
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      Рейтинг: +15

      roma1984007 7 марта 2018, 10:19

      При любом раскладе событий он не должен уйти с позором. Его должны проводить с овациями!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 марта 2018, 10:06

      Недостаток побед и титулов, в совокупности с крайним не убедительным выступлением, серьёзно накалило общественность и болельщиков! Цифра недовольных впечатляет!!
      Пожалуй, перемены назрели и руководству есть о чём подумать.

      5
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      Рейтинг: +1744

      Alex Y 7 марта 2018, 09:51

      Пора уже

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 марта 2018, 09:46

      Раньше надо было валить. А теперь добрым словом не вспомнят

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      борманбек 7 марта 2018, 09:40

      пора венгеру на пенсию

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3414

      AZ 7 марта 2018, 09:22

      Думаю дадут Венгеру доработать до конца сезона, но потом скорее всего распрощаются по обоюдному согласию, дабы не портить репутацию легенде Арсенала...

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