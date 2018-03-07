88 процентов фанатов «Арсенала» выступили за увольнение Венгера

Фанаты лондонского «Арсенала», представляющие группировку The Arsenal Supporters Trust, приняли участие в опросе перед ежегодным собранием акционеров клуба, сообщает ESPN.

Основной темой стало доверие главному тренеру команды. По результату опроса стало ясно, что около 88% болельщиков выступили за отставку Арсена Венгера. Лишь 7% поддерживают деятельность французского специалиста. Остальные опрошенные не смогли определиться в своем отношении к нему.

Стоит отметить, что действующий контракт 68-летнего француза рассчитан до середины 2019 года. Сейчас «Арсенал» идет на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 33 очка. Венгер руководит клубом на протяжении 22 последних лет.