Газзаев: «За такой календарь РФПЛ нужно отрезать руки. Им занимались мотористы или сантехники»

К сказанному можно добавить еще"сапожники".
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку календарю РФПЛ. Специалист предлагает лишить конечностей людей, составлявших расписание игр.
«О выборах президента России 18 марта было известно в декабре. Но РФПЛ всe равно поставила игры на эту дату. Ну, можно же было хоть немного подумать головой! Теперь матчи опять будут переноситься – уже в который раз.
Да за такой календарь нужно руки отрезать тем, кто его составлял. Им занимались, наверное, мотористы или сантехники, но никак не профессионалы», – сказал тренер.
Напомним, что московское дерби состоялось 4 марта на заснеженном поле.