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    Газзаев: «За такой календарь РФПЛ нужно отрезать руки. Им занимались мотористы или сантехники»

    Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку календарю РФПЛ. Специалист предлагает лишить конечностей людей, составлявших расписание игр.

    «О выборах президента России 18 марта было известно в декабре. Но РФПЛ всe равно поставила игры на эту дату. Ну, можно же было хоть немного подумать головой! Теперь матчи опять будут переноситься – уже в который раз.

    Да за такой календарь нужно руки отрезать тем, кто его составлял. Им занимались, наверное, мотористы или сантехники, но никак не профессионалы», – сказал тренер.

    Напомним, что московское дерби состоялось 4 марта на заснеженном поле.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2018 01:08
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 12:27

      К сказанному можно добавить еще"сапожники".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 7 марта 2018, 12:30

      оскорбил сейчас мотористов и сантехников. У многих из них больше мозгов, чем у составителей календаря.

      5
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      ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > Diesel133 7 марта 2018, 13:32

      согласен не надо работяг с дебилами из РПФЛ сравнивать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 7 марта 2018, 12:03

      Календарь составлен ужасно! Как можно играть в футбол ТРАВЕ при 18 градусном морозе!? Тогда уж надо проводить соревнования по футболу на снегу! Играть в нормальный футбол в марте можно только в закрытых помещениях или на "Санкт-Петербурге"

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 марта 2018, 11:45

      При газзаеве календарь был бы таким же. Пустобрёх

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 марта 2018, 11:30

      один моторист точно есть а насчет сантехника имеются вопросы

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 11:06

      полностью согласен, но ведь каждый раз одно и тоже, хоть бы Газзаев со своей стороны попытался что-то предпринять на сей счет да и мотористов с сантехниками зря оскорбил они и то бы грамотнее все составили чем эти непонятные личности кто за это в ответе.

      5
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 марта 2018, 09:43

      Все правильно. Мутко-моторист речного флота. ПТУ закончил...Значит образованный человек....Жалко что моторист а не рулевой. Рулили бы лучше..

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2018, 09:39

      Да уж...

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 марта 2018, 09:21

      компьютер...

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 7 марта 2018, 08:50

      Да, с календарем у нас просто беда! Кто его составляет не знаю, но то что не компетентные люди точно!

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