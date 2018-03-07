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  • Газзаев: «За такой календарь РФПЛ нужно отрезать руки. Им занимались мотористы или сантехники»

Газзаев: «За такой календарь РФПЛ нужно отрезать руки. Им занимались мотористы или сантехники»

7 марта 2018, 01:08
29

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку календарю РФПЛ. Специалист предлагает лишить конечностей людей, составлявших расписание игр.

«О выборах президента России 18 марта было известно в декабре. Но РФПЛ всe равно поставила игры на эту дату. Ну, можно же было хоть немного подумать головой! Теперь матчи опять будут переноситься – уже в который раз.

Да за такой календарь нужно руки отрезать тем, кто его составлял. Им занимались, наверное, мотористы или сантехники, но никак не профессионалы», – сказал тренер.

Напомним, что московское дерби состоялось 4 марта на заснеженном поле.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (29)
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Eddyson
1520374373
"Руки отрезать", "мотористы или сантехники, но никак не профессионалы..." Мотористов и сантехников профессионалов, конечно для газзаева не бывает, да и вообще их за людей , наверное, не считает. Вот такие они - депутаты нижней палаты Федерального Собрания РФ.
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Татарин за ЦСКА
1520374549
Газзаев ты что орешь,разве нет профессионалов среди мотористов и сантехников????Ах,ну да,он же депутат!!!!
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Dimon 007
1520374639
Чую псиной завоняло. Усы сбрей как обещал, потом ори.
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woyser
1520375725
Прогнуласё в очередной раз. Если бы не сантехники куда бы тебя такое смывали. Ишь ты мотористы и сантехники дно общества. Да расписание составляли такие -же балоболы, как и ты. Почему усы не сбрил?
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Sergej-74
1520377063
да сантехники бы лучше составили
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кошмарик
1520377785
а чой то Газзаев мотористов и сантехников забижает?? Сам-то сколько лет сидел в правлении,а календаря как не было, так и нет.. может и вправду сантехников попросить, они походу лучше составят..
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нейтральныйкакникто
1520381071
Сантехники и мотористы РОССИИ-объединяйтесь!!!!!! Запоминайте того , кто попытался Вас очернить, когда-нибудь он к вам обратится для выполнения услуги. А что касается матчей и выборов в один день-ничего страшного не произойдёт. Думаю истинному болельщику хватит времени опустить бюллетень в урну , посетив выборы, и посетить футбол, конечно если не просидит весь день перед телеящиком , наблюдая истерики подобных лизоблюдов как Газзаев
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Опорник84
1520401841
Да, с календарем у нас просто беда! Кто его составляет не знаю, но то что не компетентные люди точно!
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OfaZavr
1520409966
полностью согласен, но ведь каждый раз одно и тоже, хоть бы Газзаев со своей стороны попытался что-то предпринять на сей счет да и мотористов с сантехниками зря оскорбил они и то бы грамотнее все составили чем эти непонятные личности кто за это в ответе.
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Diesel133
1520415034
оскорбил сейчас мотористов и сантехников. У многих из них больше мозгов, чем у составителей календаря.
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