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  • Прядкин: «РФПЛ договорится с Nike об изготовлении специального мяча для зимних игр»

Прядкин: «РФПЛ договорится с Nike об изготовлении специального мяча для зимних игр»

6 марта 2018, 14:59
16

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига постарается договориться с техническим спонсором Nike об изготовлении мяча красного или оранжевого цвета для игры в зимнее время.

Напомним, во встрече 21-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0), прошедшем при сильном снегопаде, был использован мяч желтого цвета, что вызвало некоторые нарекания у болельщиков и футбольной общественности из-за его плохой видимости на поле.

«Что касается зимнего футбольного мяча, то наш новый технический партнер – компания Nike, и у нас неплохой контракт с ними. В линейке мячей у Nike не предусмотрен красный или оранжевый мяч. Технологи компании отработали и считали, что представленная на пресс-конференции цветовая гамма должна соответствовать проведению зимних матчей. Мы принимаем критику и понимаем, что недостаточная видимость имеет место – особенно в условиях снегопада.

Я разговаривал с игроками. От вратарей замечания были, но остальные игроки говорили, что им не мешало. Но с точки зрения картинки и зрителей мяч был мало заметен. Мы обратились в компанию Nike и попробуем сделать так, чтобы к следующему сезону они нам изготовили специальный зимний мяч для стран с суровыми климатическими условиями. Попробуем этот вопрос решить. Наверное, оранжевый мяч смотрелся бы лучше. Хотя даже полицейские на Западе надевают в непогоду жeлтые или зелeные жилетки. Может, сравнение неудачное, но есть же профессионалы, которые разрабатывают цветовую гамму. Мы решим этот вопрос. У нас хорошие взаимоотношения и контракт с Nike.

До этого мы сотрудничали с Adidas, но у нас закончился контракт с этим техническим партнером. Nike предложил лучшие условия. Впервые после долгого перерыва, когда техническая компания платила деньги Премьер-лиге, мы к этому вернулись. Эти средства небольшие, и они распределяются между клубами для их поддержки и финансовой состоятельности. Есть ряд лиг, которые продолжают играть мячом Adidas, который очень качественный, перед чемпионатом мира-2018. Это как кроссовки: компании-производители соревнуются, но технологии примерно одинаковые», – сказал Прядкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Прядкин Сергей
Комментарии (16)
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Сильвербой
1520337838
Чмошник, ты же говорил что все видно было!!!
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Obojaemiy
1520338120
не ну самое главное вовремя договорились как раз к лету!!!!! Красавцы!
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zatonn
1520338534
"До этого мы сотрудничали с Adidas, но у нас закончился контракт с этим техническим партнером. Nike предложил лучшие условия" Процент (бонус, благодарность, Отк) выше?
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илья 009
1520338741
Может пора импорто замещением заняться и замещением чиновников... Чиновников в первую очередь, а потом мячи начали бы производить в России... а то кричат великая страна, страна... а на деле. Не могут качественно составить календарь, найти красный мяч Российского производства( а между прочим если на все команды мячи закупать, всех лиг, то это можно мини завод открыть с рабочими местами и хорошей ЗП ) И почистить в перерыве газон трудно. И качественно показать трансляцию тоже не могут. Каждый раз угараю... по таким новостям.
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Бабушка Зильзиля
1520339158
Мы в молодости гоняли по снегу адидасовским танго и всем прекрасно было видно и игрокам и вратарям и зрителям курителям в окне и сторожу в школе когда он в стекло влетал!
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kepим
1520339223
Может зимой не надо играть
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alexeyyankin777
1520342516
К лету будет готово :)
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alp
1520342839
Лучше бы договорились со своей головой не проводить матчи зимой
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OfaZavr
1520349604
а раньше это непонятно что-ли было, в каких условиях могут проходить матчи и что желтый мяч невидно будет.
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zigbert
1520356105
Дошло наконец.
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