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    Прядкин: «РФПЛ договорится с Nike об изготовлении специального мяча для зимних игр»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига постарается договориться с техническим спонсором Nike об изготовлении мяча красного или оранжевого цвета для игры в зимнее время.

    Напомним, во встрече 21-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0), прошедшем при сильном снегопаде, был использован мяч желтого цвета, что вызвало некоторые нарекания у болельщиков и футбольной общественности из-за его плохой видимости на поле.

    «Что касается зимнего футбольного мяча, то наш новый технический партнер – компания Nike, и у нас неплохой контракт с ними. В линейке мячей у Nike не предусмотрен красный или оранжевый мяч. Технологи компании отработали и считали, что представленная на пресс-конференции цветовая гамма должна соответствовать проведению зимних матчей. Мы принимаем критику и понимаем, что недостаточная видимость имеет место – особенно в условиях снегопада.

    Я разговаривал с игроками. От вратарей замечания были, но остальные игроки говорили, что им не мешало. Но с точки зрения картинки и зрителей мяч был мало заметен. Мы обратились в компанию Nike и попробуем сделать так, чтобы к следующему сезону они нам изготовили специальный зимний мяч для стран с суровыми климатическими условиями. Попробуем этот вопрос решить. Наверное, оранжевый мяч смотрелся бы лучше. Хотя даже полицейские на Западе надевают в непогоду жeлтые или зелeные жилетки. Может, сравнение неудачное, но есть же профессионалы, которые разрабатывают цветовую гамму. Мы решим этот вопрос. У нас хорошие взаимоотношения и контракт с Nike.

    До этого мы сотрудничали с Adidas, но у нас закончился контракт с этим техническим партнером. Nike предложил лучшие условия. Впервые после долгого перерыва, когда техническая компания платила деньги Премьер-лиге, мы к этому вернулись. Эти средства небольшие, и они распределяются между клубами для их поддержки и финансовой состоятельности. Есть ряд лиг, которые продолжают играть мячом Adidas, который очень качественный, перед чемпионатом мира-2018. Это как кроссовки: компании-производители соревнуются, но технологии примерно одинаковые», – сказал Прядкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.03.2018 14:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 20:08

      Дошло наконец.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 18:20

      а раньше это непонятно что-ли было, в каких условиях могут проходить матчи и что желтый мяч невидно будет.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      Васьок86 6 марта 2018, 16:39

      помнится этот мяч сдулся во время одной из первых трансляций в сезоне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 марта 2018, 16:27

      У нас как всегда забыли, что зимой идет снег.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11240

      alp 6 марта 2018, 16:27

      Лучше бы договорились со своей головой не проводить матчи зимой

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      alexeyyankin777 6 марта 2018, 16:21

      К лету будет готово :)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 6 марта 2018, 16:00

      это коварный план Локомотива ,что бы не проиграть! во есть повод защитить техническое поражение )))) а так вообще ужас -не видно мяч , где ногами машут значит где-то там мяч!!!

      0
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      Рейтинг: +143

      kepим 6 марта 2018, 15:27

      Может зимой не надо играть

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 6 марта 2018, 15:25

      Мы в молодости гоняли по снегу адидасовским танго и всем прекрасно было видно и игрокам и вратарям и зрителям курителям в окне и сторожу в школе когда он в стекло влетал!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > soccerfanivan 7 марта 2018, 11:19

      Тоже было! Хоккей потом футбол и под вечер регби, все в ссадинах и синяках, зато чудесно отдохнули!!!

      0
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      Рейтинг: +208

      Александр Став 6 марта 2018, 15:22

      главное, вовремя

      1
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