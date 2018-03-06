Прядкин: «РФПЛ договорится с Nike об изготовлении специального мяча для зимних игр»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига постарается договориться с техническим спонсором Nike об изготовлении мяча красного или оранжевого цвета для игры в зимнее время.

Напомним, во встрече 21-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0), прошедшем при сильном снегопаде, был использован мяч желтого цвета, что вызвало некоторые нарекания у болельщиков и футбольной общественности из-за его плохой видимости на поле.

«Что касается зимнего футбольного мяча, то наш новый технический партнер – компания Nike, и у нас неплохой контракт с ними. В линейке мячей у Nike не предусмотрен красный или оранжевый мяч. Технологи компании отработали и считали, что представленная на пресс-конференции цветовая гамма должна соответствовать проведению зимних матчей. Мы принимаем критику и понимаем, что недостаточная видимость имеет место – особенно в условиях снегопада.

Я разговаривал с игроками. От вратарей замечания были, но остальные игроки говорили, что им не мешало. Но с точки зрения картинки и зрителей мяч был мало заметен. Мы обратились в компанию Nike и попробуем сделать так, чтобы к следующему сезону они нам изготовили специальный зимний мяч для стран с суровыми климатическими условиями. Попробуем этот вопрос решить. Наверное, оранжевый мяч смотрелся бы лучше. Хотя даже полицейские на Западе надевают в непогоду жeлтые или зелeные жилетки. Может, сравнение неудачное, но есть же профессионалы, которые разрабатывают цветовую гамму. Мы решим этот вопрос. У нас хорошие взаимоотношения и контракт с Nike.

До этого мы сотрудничали с Adidas, но у нас закончился контракт с этим техническим партнером. Nike предложил лучшие условия. Впервые после долгого перерыва, когда техническая компания платила деньги Премьер-лиге, мы к этому вернулись. Эти средства небольшие, и они распределяются между клубами для их поддержки и финансовой состоятельности. Есть ряд лиг, которые продолжают играть мячом Adidas, который очень качественный, перед чемпионатом мира-2018. Это как кроссовки: компании-производители соревнуются, но технологии примерно одинаковые», – сказал Прядкин.