Болельщики несут к стадиону «Фиорентины» шарфы и свечи в память об Астори

Болельщики, друзья и просто многие молодые в течение вчерашнего и сегодняшнего дней несут к клубному стадиону «Фиорентины» «Артемио Франки» шарфы, фотографии и свечи в память о защитнике Давиде Астори.

Капитан «фиалок» скончался вчера, 4 марта, на 32-м году жизни. Причиной его смерти стала естественная остановка сердца.

Астори защищал цвета флорентийского клуба с июля 2016 года. Всего он провел за «Фиорентину» 109 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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