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    Алаев: «РФС проведет самые серьезные и глубокие реформы в своей истории»

    Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев рассказал о подготовке реформ в организации.

    «Думаю, что это будут самые серьезные и глубокие реформы в истории РФС. Рассказать о них подробно я смогу чуть позже, потому что работа над изменениями пока до конца не завершена, но основные векторы понятны.

    Например, очевидно, что необходимо серьезно укреплять отношения с партнерами, создать эффективную систему поиска новых спонсоров для взаимовыгодного сотрудничества.

    Для развития коммерческого потенциала необходимо заниматься и повышением популярности нашего футбола, это еще одна задача будущего департамента коммуникаций и маркетинга.

    Другое направление реформ – это взаимодействие с регионами. Мы создадим единую управленческую матрицу по всей стране. В рамках кадровой реформы будет оптимизирован штат РФС. Но надо подчеркнуть, что нам важно не просто показать экономию, уволив кого-то, а повысить эффективность работы.

    Департамент защиты игры – это одно из важнейших направлений работы. Он будет контролировать вопросы фэйр-плей, допинга, работы с болельщиками.

    Мы понимаем, каким быть должен современный спорт. Он должен быть безопасным и привлекательным для разных категорий зрителей, честным, далеким от политики», – сказал Алаев.

    Источник: ТАСС

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    03.03.2018 01:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 11:13

      На бумаге выглядит красиво.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 марта 2018, 10:10

      лишь бы не только на словах.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 3 марта 2018, 06:55

      Да, действительно глобальные изменения. А вот например не попытаются поменять человека который летние матчи ставит играть на Юге, а зимние в Сибири. Ну или может быть кубковые матчи проводить не в феврале!

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 марта 2018, 06:45

      Как обычно... На языке красивые слова, а в голове готовый план по распилу бюджета :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 марта 2018, 06:42

      Зарплату чиновникам РФС повысят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 марта 2018, 05:16

      Пока Мутко у власти никаких серьезных реформ не будет....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > a-rakhmatov 3 марта 2018, 08:40

      После ЧМ Мудко снимут с должности вице-премьера и отлучат от спорта навсегда.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > vladimir-7 3 марта 2018, 11:43

      Только вот придет другой "Мутко", ситуация не измениться! К сожалению, в нашей стране, большинство вопросов решается и отчеты пишутся, только на бумаге!!! А если и появляется чиновник, который что-то хочет изменить, то "система" сразу же его уничтожает!!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Сильвербой 3 марта 2018, 11:53

      Вот для уничтожения этой системы и должны работать
      профессионалы, а не дружбаны, земляки и родственники.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 3 марта 2018, 03:49

      верится с трудом

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