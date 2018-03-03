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  • Алаев: «РФС проведет самые серьезные и глубокие реформы в своей истории»

Алаев: «РФС проведет самые серьезные и глубокие реформы в своей истории»

3 марта 2018, 01:00
10

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев рассказал о подготовке реформ в организации.

«Думаю, что это будут самые серьезные и глубокие реформы в истории РФС. Рассказать о них подробно я смогу чуть позже, потому что работа над изменениями пока до конца не завершена, но основные векторы понятны.

Например, очевидно, что необходимо серьезно укреплять отношения с партнерами, создать эффективную систему поиска новых спонсоров для взаимовыгодного сотрудничества.

Для развития коммерческого потенциала необходимо заниматься и повышением популярности нашего футбола, это еще одна задача будущего департамента коммуникаций и маркетинга.

Другое направление реформ – это взаимодействие с регионами. Мы создадим единую управленческую матрицу по всей стране. В рамках кадровой реформы будет оптимизирован штат РФС. Но надо подчеркнуть, что нам важно не просто показать экономию, уволив кого-то, а повысить эффективность работы.

Департамент защиты игры – это одно из важнейших направлений работы. Он будет контролировать вопросы фэйр-плей, допинга, работы с болельщиками.

Мы понимаем, каким быть должен современный спорт. Он должен быть безопасным и привлекательным для разных категорий зрителей, честным, далеким от политики», – сказал Алаев.

Источник: ТАСС
Россия
Комментарии (10)
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sprint5
1520038172
верится с трудом
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a-rakhmatov
1520043386
Пока Мутко у власти никаких серьезных реформ не будет....
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ДАША Д
1520048558
Зарплату чиновникам РФС повысят.
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la verdad
1520048749
Как обычно... На языке красивые слова, а в голове готовый план по распилу бюджета :)
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retiremen
1520049345
Да, действительно глобальные изменения. А вот например не попытаются поменять человека который летние матчи ставит играть на Юге, а зимние в Сибири. Ну или может быть кубковые матчи проводить не в феврале!
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OfaZavr
1520061011
лишь бы не только на словах.
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zigbert
1520151231
На бумаге выглядит красиво.
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