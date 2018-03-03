Алаев: «РФС проведет самые серьезные и глубокие реформы в своей истории»

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев рассказал о подготовке реформ в организации.

«Думаю, что это будут самые серьезные и глубокие реформы в истории РФС. Рассказать о них подробно я смогу чуть позже, потому что работа над изменениями пока до конца не завершена, но основные векторы понятны.

Например, очевидно, что необходимо серьезно укреплять отношения с партнерами, создать эффективную систему поиска новых спонсоров для взаимовыгодного сотрудничества.

Для развития коммерческого потенциала необходимо заниматься и повышением популярности нашего футбола, это еще одна задача будущего департамента коммуникаций и маркетинга.

Другое направление реформ – это взаимодействие с регионами. Мы создадим единую управленческую матрицу по всей стране. В рамках кадровой реформы будет оптимизирован штат РФС. Но надо подчеркнуть, что нам важно не просто показать экономию, уволив кого-то, а повысить эффективность работы.

Департамент защиты игры – это одно из важнейших направлений работы. Он будет контролировать вопросы фэйр-плей, допинга, работы с болельщиками.

Мы понимаем, каким быть должен современный спорт. Он должен быть безопасным и привлекательным для разных категорий зрителей, честным, далеким от политики», – сказал Алаев.