Погребняк потребовал от «Динамо» 60 миллионов рублей, клуб от футболиста – 20 миллионов евро

«Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против» сообщил подробности разбирательств Павла Погребняка и «Динамо».

Согласно источнику, игрок рассчитывает получить от бывшего клуба 60 миллионов рублей – 13 в качестве долга и еще 47 за преждевременное расторжение контракта.

Ситуацию прокомментировал юрист Михаил Прокопец.

«Павел требует от «Динамо» задолженность по заработной плате и остаточную стоимость контракта. Порядок сумм действительно в районе названных в прессе.

Сегодня Павел получил претензию, согласно которой «Динамо» просит выплатить 20 млн евро за расторжение контракта по его вине. Мы не согласны с этой претензией, но решение будут выносить компетентные органы РФС», — сказал Прокопец.

Напомним, в январе московский клуб расторг контракт с Погребняком в одностороннем порядке. Причиной считается нахождение футболиста в Турине во время матча РФПЛ.

В феврале 34-летний форвард подписал контракт с «Тосно».