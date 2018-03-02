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  • Погребняк потребовал от «Динамо» 60 миллионов рублей, клуб от футболиста – 20 миллионов евро

Погребняк потребовал от «Динамо» 60 миллионов рублей, клуб от футболиста – 20 миллионов евро

2 марта 2018, 15:38
22

«Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против» сообщил подробности разбирательств Павла Погребняка и «Динамо».

Согласно источнику, игрок рассчитывает получить от бывшего клуба 60 миллионов рублей – 13 в качестве долга и еще 47 за преждевременное расторжение контракта.

Ситуацию прокомментировал юрист Михаил Прокопец.

«Павел требует от «Динамо» задолженность по заработной плате и остаточную стоимость контракта. Порядок сумм действительно в районе названных в прессе.

Сегодня Павел получил претензию, согласно которой «Динамо» просит выплатить 20 млн евро за расторжение контракта по его вине. Мы не согласны с этой претензией, но решение будут выносить компетентные органы РФС», — сказал Прокопец.

Напомним, в январе московский клуб расторг контракт с Погребняком в одностороннем порядке. Причиной считается нахождение футболиста в Турине во время матча РФПЛ.

В феврале 34-летний форвард подписал контракт с «Тосно».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Тосно Погребняк Павел
Комментарии (22)
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insider_retro
1519994845
Хороший куш для адвокатов с обеих сторон - вот уж кто ничего не потеряет, а только погреет руки на этом резонансе!)))
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сапёр75
1519995385
Ну 60 это больше чем 20 ,надо брать )))
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Garrincha58
1519996534
вот вам и первая ласточка из за лимита человек почти не играл 2,5 года и голов не забивал, а требует 60 лямов и за что?
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Manilov
1520000023
Ставлю на победу Погребняка. Подписанный контракт по-любому весомее в суде, нежели выдумки динамовского руководства.
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Pablo845
1520000898
За что такие деньжищи-за то, что на лавочке сидел! В шахту его или на трактор посадить-будет знать как рубль заработать!
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111Hunter111
1520001967
дырку от бублика, а не 60 лямов.
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iBragim2102
1520002271
Всему виной незнание Погребой курса евро
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OfaZavr
1520006649
лучше бы отступился а то потеряет больше чем просит))
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xako57
1520006798
Сайт с договорными матчами, взял у них 5 матчей и 5 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Сайт - 1einsider.com
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zigbert
1520009215
Разыгрывается крупная финансовая операция.
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