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    Погребняк потребовал от «Динамо» 60 миллионов рублей, клуб от футболиста – 20 миллионов евро

    «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против» сообщил подробности разбирательств Павла Погребняка и «Динамо».

    Согласно источнику, игрок рассчитывает получить от бывшего клуба 60 миллионов рублей – 13 в качестве долга и еще 47 за преждевременное расторжение контракта.

    Ситуацию прокомментировал юрист Михаил Прокопец.

    «Павел требует от «Динамо» задолженность по заработной плате и остаточную стоимость контракта. Порядок сумм действительно в районе названных в прессе.

    Сегодня Павел получил претензию, согласно которой «Динамо» просит выплатить 20 млн евро за расторжение контракта по его вине. Мы не согласны с этой претензией, но решение будут выносить компетентные органы РФС», — сказал Прокопец.

    Напомним, в январе московский клуб расторг контракт с Погребняком в одностороннем порядке. Причиной считается нахождение футболиста в Турине во время матча РФПЛ.

    В феврале 34-летний форвард подписал контракт с «Тосно».

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.03.2018 15:38
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 3 марта 2018, 06:22

      рожа у Поганки не треснет????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 19:46

      Разыгрывается крупная финансовая операция.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 2 марта 2018, 19:10

      Плюс минус 40 клуб игроку в общем.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      _Olezhek_ > Mr Abdullaev 2 марта 2018, 19:34

      одни требуют в рублях, другие в евро...не совсем +-40...

      0
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      Рейтинг: -17

      xako57 2 марта 2018, 19:06

      Сайт с договорными матчами, взял у них 5 матчей и 5 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Сайт - 1einsider.com

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 19:04

      лучше бы отступился а то потеряет больше чем просит))

      3
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 2 марта 2018, 18:45

      ....ну пусть теперь его жена на панели поработает, а то весь инстаграм засран ее роскошной жизнью

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 2 марта 2018, 17:51

      Всему виной незнание Погребой курса евро

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 2 марта 2018, 17:46

      дырку от бублика, а не 60 лямов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 2 марта 2018, 17:31

      60 миллионов, чето маловато уже просит. Видать 20 лямов будет платить.

      0
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 2 марта 2018, 17:28

      За что такие деньжищи-за то, что на лавочке сидел! В шахту его или на трактор посадить-будет знать как рубль заработать!

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