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    Ассистент Лева: «Нойер надеется сыграть на ЧМ-2018. Когда он форме, он лучший вратарь мира»

    Томас Шнайдер, помощник главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, рассказал о процессе восстановления вратаря Мануэля Нойера.

    «Он надеется сыграть на чемпионате мира. Когда Ману в форме, он лучший вратарь мира.

    Товарищеские матчи против Испании и Бразилии состоятся через четыре недели. Не думаю, что он успеет восстановиться к тому моменту», – сказал немец.

    Напомним, 31-летний голкипер «Баварии» проходит курс реабилитации после перелома ноги.

    Сообщалось, что он может вернуться на поле в апреле.

    Источник: ESPN

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    01.03.2018 17:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 марта 2018, 17:17

      Неплохо бы увидеть его на ЧМ

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