Ассистент Лева: «Нойер надеется сыграть на ЧМ-2018. Когда он форме, он лучший вратарь мира»

Томас Шнайдер, помощник главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, рассказал о процессе восстановления вратаря Мануэля Нойера.

«Он надеется сыграть на чемпионате мира. Когда Ману в форме, он лучший вратарь мира.

Товарищеские матчи против Испании и Бразилии состоятся через четыре недели. Не думаю, что он успеет восстановиться к тому моменту», – сказал немец.

Напомним, 31-летний голкипер «Баварии» проходит курс реабилитации после перелома ноги.

Сообщалось, что он может вернуться на поле в апреле.