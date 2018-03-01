АПЛ. «Арсенал» примет в Лондоне «Манчестер Сити»

В четверг, 1 марта, в Лондоне состоится матч 28-го утра английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» будет принимать «Манчестер Сити». Лондонцам предстоит встретиться с лидерами чемпионата Англии, от которого они отстают уже на 27 очков.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити». Начало в 22:45, не пропустите!

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!