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    АПЛ. «Арсенал» примет в Лондоне «Манчестер Сити»

    В четверг, 1 марта, в Лондоне состоится матч 28-го утра английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» будет принимать «Манчестер Сити». Лондонцам предстоит встретиться с лидерами чемпионата Англии, от которого они отстают уже на 27 очков.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити». Начало в 22:45, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2018 21:45
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 1 марта 2018, 23:40

      Посмотрел первый тайм издевательства МС над "канонирами". У такого Арсенала даже наш Спартак выиграет.
      Жаль старика Венгера, склеит ласты на банке от инфаркта, как Лобановский.

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 1 марта 2018, 23:05

      д

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      fitbert 1 марта 2018, 22:50

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      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 1 марта 2018, 22:35

      будет красивая игра с валидолом. Удачи всем!

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota 1 марта 2018, 22:20

      День сурка.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 22:18

      Думаю 2:2 сыграют

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 марта 2018, 21:50

      Ну, сервисом пользоваться не буду, но посмотрю с удовольствием!
      Может и авантюрно, но поставил на канониров!
      А так, надеюсь увидеть Игру, голы и победу сильнейшего!))

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > insider_retro 1 марта 2018, 22:19

      Я думаю ничейка,но посмотрим.Удачи на ставке))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 22:37

      Аналогично. Удачи.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > insider_retro 1 марта 2018, 23:18

      не,дружище.ты мимо кассы сегодня!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 23:21

      Касса пуста, но глаза довольны! Компенсация!

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > insider_retro 1 марта 2018, 23:21

      Мдааааа,игра в одни ворота)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 1 марта 2018, 18:47

      Матч обещает быть жарким

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 1 марта 2018, 11:51

      Не люблю МС, но болею за Тоттенхем, потому желаю Арсеналу потерять очки и ещё больше отдалиться от ЛЧ. Он её недостоин. Пусть в ЛЕ играют с Эстерсундами и Аталантами, это их справедливый уровень.

      -1
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      Рейтинг: -48

      Tigerss > Danish Dynamite 1 марта 2018, 18:12

      скоро твоя тотеншляпа вернется на свой уровень в ЛЕ и там будет как всегда проигрывать. Да и желаю что бы Борнмут в очередной раз отодрал Петуххэм, что бы они потеряли очки

      -2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Tigerss 2 марта 2018, 04:51

      Угу, а вам эта ЛЕ ваще за счастье скоро будет, вчерашний матч это показал ))) кто б говорил )))

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 1 марта 2018, 10:51

      Ничью сгоняют.

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