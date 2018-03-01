Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

АПЛ. «Арсенал» примет в Лондоне «Манчестер Сити»

1 марта 2018, 21:45
22

В четверг, 1 марта, в Лондоне состоится матч 28-го утра английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» будет принимать «Манчестер Сити». Лондонцам предстоит встретиться с лидерами чемпионата Англии, от которого они отстают уже на 27 очков.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити». Начало в 22:45, не пропустите!

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
яйва-яйва
1519886199
Ждём!
Ответить
zigbert
1519886459
У Арсенала есть шанс не упасть в грязь в глазах своих болельщиков.
Ответить
Milan 1994
1519889544
Надеюсь, что канониры смогут достойно провести этот поединок. Верю в команду Венгера!
Ответить
+50/-50
1519890151
Неужели? В Лондоне? А я думал "канониры" примут МС в Ньюкасле или Саутгемптоне! Финал Кубка играется на Уэмбли, а в остальном попробуй сдвинуть команду со своего стадиона. Это Англия. Это АПЛ (атомная подводная лодка).
Ответить
DIDI 23
1519890693
Ничью сгоняют.
Ответить
Danish Dynamite
1519894316
Не люблю МС, но болею за Тоттенхем, потому желаю Арсеналу потерять очки и ещё больше отдалиться от ЛЧ. Он её недостоин. Пусть в ЛЕ играют с Эстерсундами и Аталантами, это их справедливый уровень.
Ответить
Зенит 12
1519919220
Матч обещает быть жарким
Ответить
insider_retro
1519930247
Ну, сервисом пользоваться не буду, но посмотрю с удовольствием! Может и авантюрно, но поставил на канониров! А так, надеюсь увидеть Игру, голы и победу сильнейшего!))
Ответить
Татарин за ЦСКА
1519931916
Думаю 2:2 сыграют
Ответить
+50/-50
1519936831
Посмотрел первый тайм издевательства МС над "канонирами". У такого Арсенала даже наш Спартак выиграет. Жаль старика Венгера, склеит ласты на банке от инфаркта, как Лобановский.
Ответить
Главные новости
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
23:13
РПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
22:49
19
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
22:41
3
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
22:13
10
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
4
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
2
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
21:41
2
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
6
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
9
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
28
Все новости
Все новости
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
14:33
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
12:20
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
00:30
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
Вчера, 21:35
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
Вчера, 20:25
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+