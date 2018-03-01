Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гризманн стал первым французом за 7 лет, оформившим покер в топ-5 чемпионатов Европы

    Накануне состоялся матч 26-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетико» встречался с «Леганесом». Игра завершилась со счетом 4:0.

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн забил в этой игре все четыре мяча. С учетом прошлого матча своей команды, он забил семь голов.

    Благодаря этому результату, Гризманн стал первым французом за 7 лет, которому удалось оформить покер в топ-5 чемпионатов Европы. Ранее это удалось сделать нападающему «Эвертона» Луи Саа в матче Премьер-лиги против «Блэкпула» (5:3). Случилось это в 2011 году.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2018 07:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 марта 2018, 08:19

      барселона активизируется снова

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11