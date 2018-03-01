Гризманн стал первым французом за 7 лет, оформившим покер в топ-5 чемпионатов Европы

Накануне состоялся матч 26-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетико» встречался с «Леганесом». Игра завершилась со счетом 4:0.

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн забил в этой игре все четыре мяча. С учетом прошлого матча своей команды, он забил семь голов.

Благодаря этому результату, Гризманн стал первым французом за 7 лет, которому удалось оформить покер в топ-5 чемпионатов Европы. Ранее это удалось сделать нападающему «Эвертона» Луи Саа в матче Премьер-лиги против «Блэкпула» (5:3). Случилось это в 2011 году.