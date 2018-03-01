Червиченко: «Бывало, «Локомотив» терял и не такой отрыв»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что матч красно-белых с «Локомотивом» после возобновления чемпионата России, должен сохранить интригу в турнирной таблице, так как они смогут отобрать очки у соперника.

«Интрига в чемпионате сохранится, даже если «Локомотив» выиграет у «Спартака». Бывали сезоны, когда железнодорожники теряли и не такой отрыв.

Но я не думаю, что спартаковцы позволят «Локо» выиграть. Скорее всего, будет ничья или победят красно-белые», — заявил Червиченко.

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, в 16:30 по московскому времени.