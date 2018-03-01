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    Червиченко: «Бывало, «Локомотив» терял и не такой отрыв»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что матч красно-белых с «Локомотивом» после возобновления чемпионата России, должен сохранить интригу в турнирной таблице, так как они смогут отобрать очки у соперника.

    «Интрига в чемпионате сохранится, даже если «Локомотив» выиграет у «Спартака». Бывали сезоны, когда железнодорожники теряли и не такой отрыв.

    Но я не думаю, что спартаковцы позволят «Локо» выиграть. Скорее всего, будет ничья или победят красно-белые», — заявил Червиченко.

    Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    01.03.2018 06:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 марта 2018, 11:46

      все может быть, посмотрим.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +454

      Filllllll 1 марта 2018, 10:51

      Это он сглазить пытается, но надеюсь, ничего не выйдет и Спартак победит!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 09:23

      Интересный будет поединок.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 1 марта 2018, 08:20

      Бывало.. Но тогда Шпалыч ушел из команды

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Venegant 1 марта 2018, 07:30

      Впервые на моей памяти Червь не полил говном спартак. Жду завтра +25 и ясно

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 марта 2018, 06:41

      Странно Червяк заговорил на людском языке.

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