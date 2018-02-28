Первый тестовый матч на новом стадионе в Самаре состоится 28 апреля

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин подтвердил проблемы со сроками при строительстве новой футбольной арены в Самаре. При этом он отметил, что данная задержка является вполне рабочей и не вызывает проблем – арена будет готова в срок к проведению тестовых матчей.

— Директор департамента FIFA по проведению соревнований Колин Смит заявил, что у Самары есть отставание в графике строительства. Вызывает ли эта ситуация у вас беспокойство?

— В Самаре действительно есть небольшое отставание, но задержка или перенос сроков — вполне рабочий процесс. Самое главное для нас — успеть провести 2–3 тестовых матча на этом стадионе, и мы обязательно это сделаем. Мы исключаем вариант, при котором самарская арена не будет готова к тестовым играм. Конечно, нам хотелось бы видеть готовность стадиона гораздо раньше, но помещения нам передаются постепенно, временные сооружения строятся, понятно, кто отвечает за службу эксплуатации. Первый тестовый матч в Самаре ожидаем 28 апреля.

— Оргкомитет будет участвовать в проведении тестовых матчей?

— Да, мы уже согласовали, что Оргкомитет будет соорганизатором многих тестовых матчей по целому ряду направлений. Мы будем тестировать услуги, которые будут предлагаться во время ЧМ-2018 для наших клиентских групп.