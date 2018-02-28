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Аленичев: «О каком футболе может идти речь в минус 20?»

28 февраля 2018, 08:05
10

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал о том, за кого будет болеть в предстоящем матча 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов»«Спартак», который состоится в среду, 28 февраля, в 17:30 по московскому времени.

– Матчи 1/4 финала Кубка России проходят в сильный мороз. Вы понимаете такой футбол?

– Конечно, нужно избегать таких игр, ведь скоро возобновится чемпионат, а подобные условия могут привести к большому числу травмированных. Кому это нужно? В конце февраля часто бывают безумные морозы, можно было учесть это при составлении календаря. В итоге о полных стадионах говорить не приходится. В условном Новосибирске есть манеж, но в Перми его нет. О каком футболе может идти речь в минус 20? Так что я категорически против.

– В матче «Крылья» – «Спартак» вы за Андрея Тихонова и за то, чтобы конкурент подольше тратил силы на два фронта, или все-таки за красно-белых?

– С Тихоновым мы хоть сейчас и конкуренты, но дружим. Про мое отношение к «Спартаку» тоже всем известно. Поэтому предпочтение никому отдавать не хочу. Я бы поболел за зрелищный футбол, но очевидно, что в такую погоду его не будет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Енисей Крылья Советов Спартак Аленичев Дмитрий Тихонов Андрей
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Татарин за ЦСКА
1519794646
да как за.е.ба.ло это каждый день читать.Тот сказал хууёва играть в -20,это сказал плохо играть в -18,одно и тоже.У вас там что,господа эксперты,флешмоб какой-то.???
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alexivanof197
1519798442
я считаю,что если при создании календаря и проекта соревнований,был пункт играть до определенной температуры-то надо и действовать так,если нет-то играть,что уж поделать,такая у нас климатическая зона и такие руководители
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alp
1519801404
Зато у нас летний перерыв на месяц в июле! я не специалист, но, по-моему, играть в марте при перерыве летом - это пздц...
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Дядя Серёжа
1519805017
Тренер Красноярска не может сетовать на мороз
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ilichkadr
1519806266
Вернуться к календарю весна-осень и всего делов. Система осень-весна себя не оправдала. Идиоты у нас ещё есть, но зиму в России они не отменят и зимних стадионов не построят.
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la verdad
1519808694
Господа! А вам не кажется странным, что практически никто из официальных лиц и просто респондентов не называет фамилию человека, поставившего раком весь российский футбол (относительно зимнего футбола в северной стране)???? А они боятся, так как господин ФУРСЕНКО - это друг самого президента.
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Полная Канистра
1519815361
мы тоже все против выхода на матч в мороз
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