Аленичев: «О каком футболе может идти речь в минус 20?»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал о том, за кого будет болеть в предстоящем матча 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак», который состоится в среду, 28 февраля, в 17:30 по московскому времени.

– Матчи 1/4 финала Кубка России проходят в сильный мороз. Вы понимаете такой футбол?

– Конечно, нужно избегать таких игр, ведь скоро возобновится чемпионат, а подобные условия могут привести к большому числу травмированных. Кому это нужно? В конце февраля часто бывают безумные морозы, можно было учесть это при составлении календаря. В итоге о полных стадионах говорить не приходится. В условном Новосибирске есть манеж, но в Перми его нет. О каком футболе может идти речь в минус 20? Так что я категорически против.

– В матче «Крылья» – «Спартак» вы за Андрея Тихонова и за то, чтобы конкурент подольше тратил силы на два фронта, или все-таки за красно-белых?

– С Тихоновым мы хоть сейчас и конкуренты, но дружим. Про мое отношение к «Спартаку» тоже всем известно. Поэтому предпочтение никому отдавать не хочу. Я бы поболел за зрелищный футбол, но очевидно, что в такую погоду его не будет.