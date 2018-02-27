Сорокин ничего не знает о взлетевших ценах на жилье перед ЧМ-2018

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин опроверг возникновение возможных проблем в Саранске из-за дефицита доступного жилья на время проведения чемпионата мира-2018.

«У нас нет информации о том, что есть конкретный дефицит. Нужно смотреть на вещи объективно. Если бы были заполнены абсолютно все гостиницы в Саранске, то мы бы об этом знали.

Каждый город должен был предоставить от 5 до 7 тысяч номеров. Это достаточно большая цифра. И тот же Саранск – если рассматривать сам город плюс его ближайшие районы, загородные резиденции – имеет вполне приличное количество гостиничных номеров за адекватные деньги», – сказал Сорокин.

Ранее появилась информация о дороговизне жилья в городах, которые будут принимать ЧМ-2018. Цены за съемную квартиру в сутки уже достигает отметку в 300 тысяч рублей.