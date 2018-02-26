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    Каррера: «Спартак» прекратил сотрудничество с поваром, нутриционистом и аналитиком, так как сейчас оно больше не имело смысла»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему красно-белые приняли решение не продолжать сотрудничество с поваром, нутриционистом и тренером-аналитиком, призвав СМИ не искать в этом сенсации. Напомним, все трое в свое время были приглашены в клуб по инициативе итальянского специалиста.

    – Недавно прекратили сотрудничество со «Спартаком» два итальянских специалиста, которых приглашали вы лично, – повар и нутриционист. С чем это связано?

    – Не ищите здесь никакой сенсации. У меня нет претензий к этим профессионалам своего дела, и я благодарен им за помощь. Но так получилось, что на данном этапе наше сотрудничество больше не имело смысла. Рабочий момент.

    – Аналитик из Швейцарии тоже теперь не связан со «Спартаком»?

    – У него был договор с клубом на матчи Лиги чемпионов. К сожалению, нам не удалось выйти из группы, так что договор утратил силу. Но ведь «Спартак» очень хочет сыграть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне, поэтому, возможно, у нас еще получится посотрудничать.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.02.2018 13:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 26 февраля 2018, 20:23

      Вылет из ЛЧ-явный косяк повара(лишний вес у Селихова..)

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 19:52

      Питание должно быть не только полезным но и вкусным.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 18:27

      ну Массимо виднее, раз отказались значит правда не нужны.

      3
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      Рейтинг: +1501

      777+ 26 февраля 2018, 15:03

      Проигран матч! Мечты о еврокубке - "до свидания"!
      Назначен крайний, - вот они признания:
      Давал команде повар - просроченный шпинат!
      И нутриционист, подлюка, тоже виноват!

      Свои ошибки, косяки не в счет!
      И в зеркале не видим мы уродства...
      Не удивлен, таков здесь стиль, таков подход..
      Виновен кто угодно, но не руководство!!!....

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 14:46

      Надо постоянно искать новые пути усиления игры, в том числе и за счёт кухни, но начните в конце-концов с защиты, Массимо...

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 26 февраля 2018, 14:08

      Чем могут помочь эти ребята, когда на поле выходит связка Кутепов-Комбаров-Ребров!!!???

      10
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Сильвербой 26 февраля 2018, 14:27

      В эту чудо-связку можно смело добавить Ещенко - такое же днище в футбольном плане.

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