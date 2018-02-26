Каррера: «Спартак» прекратил сотрудничество с поваром, нутриционистом и аналитиком, так как сейчас оно больше не имело смысла»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему красно-белые приняли решение не продолжать сотрудничество с поваром, нутриционистом и тренером-аналитиком, призвав СМИ не искать в этом сенсации. Напомним, все трое в свое время были приглашены в клуб по инициативе итальянского специалиста.

– Недавно прекратили сотрудничество со «Спартаком» два итальянских специалиста, которых приглашали вы лично, – повар и нутриционист. С чем это связано?

– Не ищите здесь никакой сенсации. У меня нет претензий к этим профессионалам своего дела, и я благодарен им за помощь. Но так получилось, что на данном этапе наше сотрудничество больше не имело смысла. Рабочий момент.

– Аналитик из Швейцарии тоже теперь не связан со «Спартаком»?

– У него был договор с клубом на матчи Лиги чемпионов. К сожалению, нам не удалось выйти из группы, так что договор утратил силу. Но ведь «Спартак» очень хочет сыграть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне, поэтому, возможно, у нас еще получится посотрудничать.