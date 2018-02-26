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  • Каррера: «Спартак» прекратил сотрудничество с поваром, нутриционистом и аналитиком, так как сейчас оно больше не имело смысла»

Каррера: «Спартак» прекратил сотрудничество с поваром, нутриционистом и аналитиком, так как сейчас оно больше не имело смысла»

26 февраля 2018, 13:42
10

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему красно-белые приняли решение не продолжать сотрудничество с поваром, нутриционистом и тренером-аналитиком, призвав СМИ не искать в этом сенсации. Напомним, все трое в свое время были приглашены в клуб по инициативе итальянского специалиста.

– Недавно прекратили сотрудничество со «Спартаком» два итальянских специалиста, которых приглашали вы лично, – повар и нутриционист. С чем это связано?

– Не ищите здесь никакой сенсации. У меня нет претензий к этим профессионалам своего дела, и я благодарен им за помощь. Но так получилось, что на данном этапе наше сотрудничество больше не имело смысла. Рабочий момент.

– Аналитик из Швейцарии тоже теперь не связан со «Спартаком»?

– У него был договор с клубом на матчи Лиги чемпионов. К сожалению, нам не удалось выйти из группы, так что договор утратил силу. Но ведь «Спартак» очень хочет сыграть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне, поэтому, возможно, у нас еще получится посотрудничать.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Сильвербой
1519643339
Чем могут помочь эти ребята, когда на поле выходит связка Кутепов-Комбаров-Ребров!!!???
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DOCTOR PENALTY
1519645571
Надо постоянно искать новые пути усиления игры, в том числе и за счёт кухни, но начните в конце-концов с защиты, Массимо...
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777+
1519646612
Проигран матч! Мечты о еврокубке - "до свидания"! Назначен крайний, - вот они признания: Давал команде повар - просроченный шпинат! И нутриционист, подлюка, тоже виноват! Свои ошибки, косяки не в счет! И в зеркале не видим мы уродства... Не удивлен, таков здесь стиль, таков подход.. Виновен кто угодно, но не руководство!!!....
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OfaZavr
1519658873
ну Массимо виднее, раз отказались значит правда не нужны.
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zigbert
1519663942
Питание должно быть не только полезным но и вкусным.
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за ЦСКА с 1980г
1519665803
Вылет из ЛЧ-явный косяк повара(лишний вес у Селихова..)
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