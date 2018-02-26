Сери в восторге от интереса к нему со стороны «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ниццы» Жан Мишель Сери восхищен интересом к своей персоне со стороны «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью намерен приобрести центрального хавбека в летнее трансферное окно и внимательно следит за его выступлениями. Скауты «красных дьяволов» присутствовали на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Ниццей» и «Локомотивом» (0:1) в прошлый четверг.

По информации источника, сам 26-летний футболист очень заинтересован в переезде на «Олд Траффорд». Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за ивуарийца 35 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Сери провел 32 поединка, отметившись одним мячом и шестью голевыми передачами. Его контракт с «орлятами» истекает в июне 2019 года.