Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сери в восторге от интереса к нему со стороны «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Ниццы» Жан Мишель Сери восхищен интересом к своей персоне со стороны «Манчестер Юнайтед».

    Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью намерен приобрести центрального хавбека в летнее трансферное окно и внимательно следит за его выступлениями. Скауты «красных дьяволов» присутствовали на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Ниццей» и «Локомотивом» (0:1) в прошлый четверг.

    По информации источника, сам 26-летний футболист очень заинтересован в переезде на «Олд Траффорд». Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за ивуарийца 35 миллионов фунтов стерлингов.

    В нынешнем сезоне Сери провел 32 поединка, отметившись одним мячом и шестью голевыми передачами. Его контракт с «орлятами» истекает в июне 2019 года.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2018 12:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11