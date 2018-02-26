Талалаев: «Спартаку» не хватает топовых защитников»

Известный российский тренер, футбольный эксперт Андрей Талалаев не считает «Спартак» единственным серьезным претендентом на Кубок России в текущем сезоне. По его словам, проблемой для красно-белых может стать невнятная игра в обороне.

Напомним, «Спартак» проведет 1/4 финала Кубка России на выезде в Самаре с местными «Крыльями Советов» 28 февраля.

– До возобновления чемпионата пройдут еще четвертьфинальные матчи Кубка России. Можно назвать этот турнир отдушиной для «Спартака», учитывая уровень остальных соискателей трофея?

– Не стал бы так говорить. Говорят же у нас про весенний футбол, он действительно существует. Учитывая проблемы «Спартака» в обороне, я бы не стал сегодня говорить о том, что «Спартак» – единственный претендент на трофей.

– Мы можем лишь удивляться тому, что время идет, а Каррера так и не может поставить игру в обороне.

– Мне кажется, что здесь вопрос не только к Каррере, вопрос к менеджменту. Если травма одного игрока сборной России создает такие проблемы (в прошлом году – Зобнин, в этом – Джикия), о чем это говорит? В топовом клубе, который борется за чемпионство, должна быть большая вариативность. На мой взгляд, проблема не в Каррере. Команда играет достаточно интересно, очень сильно прибавила с приходом итальянского специалиста, если говорить о групповых взаимодействиях в обороне. Но, конечно, не хватает топовых защитников для того, чтобы говорить именно о качественном улучшении игры.