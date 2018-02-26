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Талалаев: «Спартаку» не хватает топовых защитников»

26 февраля 2018, 11:43
11

Известный российский тренер, футбольный эксперт Андрей Талалаев не считает «Спартак» единственным серьезным претендентом на Кубок России в текущем сезоне. По его словам, проблемой для красно-белых может стать невнятная игра в обороне.

Напомним, «Спартак» проведет 1/4 финала Кубка России на выезде в Самаре с местными «Крыльями Советов» 28 февраля.

– До возобновления чемпионата пройдут еще четвертьфинальные матчи Кубка России. Можно назвать этот турнир отдушиной для «Спартака», учитывая уровень остальных соискателей трофея?

– Не стал бы так говорить. Говорят же у нас про весенний футбол, он действительно существует. Учитывая проблемы «Спартака» в обороне, я бы не стал сегодня говорить о том, что «Спартак» – единственный претендент на трофей.

– Мы можем лишь удивляться тому, что время идет, а Каррера так и не может поставить игру в обороне.

– Мне кажется, что здесь вопрос не только к Каррере, вопрос к менеджменту. Если травма одного игрока сборной России создает такие проблемы (в прошлом году – Зобнин, в этом – Джикия), о чем это говорит? В топовом клубе, который борется за чемпионство, должна быть большая вариативность. На мой взгляд, проблема не в Каррере. Команда играет достаточно интересно, очень сильно прибавила с приходом итальянского специалиста, если говорить о групповых взаимодействиях в обороне. Но, конечно, не хватает топовых защитников для того, чтобы говорить именно о качественном улучшении игры.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Талалаев Андрей Каррера Массимо
Комментарии (11)
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VVM1964
1519634740
Сегодня , что день бесплатных советов или " очевидных идей " ?
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серега кашин
1519636064
а у каких из наших клубов есть топовые защитники?
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Полная Канистра
1519638628
да знаем знаем без тебя талалай по твоему во всех командах есть топовые защитники в том числе в НФЛ а у Спартака нет . Ляпни что ни будь другое известный ты наш тренер
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Danish Dynamite
1519641119
У Спартака, кроме Промеса, вообще топовых игроков (по среднеевропейским меркам) нет.
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кузнецов артем
1519641897
Откуда взять нормальных защитников если против команд первой 5 играют все автобусом. Воспитывать самим, явно не получиться , надо давать нормальную игровую практику для этого, а это в ущерб своим амбициям. Покупать в зарубежье тоже не получиться с учетом лимита
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DOCTOR PENALTY
1519642110
Каррера в прошлом защитник, в Спартаке начинал работать с защитниками. Получается: сапожник без сапог. Что ему тут можно посоветовать?
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Loxxam
1519642434
Спартаку не хватает всего. Грамотного владельца шейха миллиардера, опытного тренера, хороших игроков и теперь уже и повара )
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OfaZavr
1519657474
сами знаем, уже не одно трансферное окно ждем защитников.
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frizom
1519672826
Это лишь говорит о том что клуб только продолжает свое строительство. Зобнин и Джикия это только начало в стройке сильного клуба. Надо просто продолжать работать, что клуб и делает
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