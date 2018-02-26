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    Талалаев: «Спартаку» не хватает топовых защитников»

    Известный российский тренер, футбольный эксперт Андрей Талалаев не считает «Спартак» единственным серьезным претендентом на Кубок России в текущем сезоне. По его словам, проблемой для красно-белых может стать невнятная игра в обороне.

    Напомним, «Спартак» проведет 1/4 финала Кубка России на выезде в Самаре с местными «Крыльями Советов» 28 февраля.

    – До возобновления чемпионата пройдут еще четвертьфинальные матчи Кубка России. Можно назвать этот турнир отдушиной для «Спартака», учитывая уровень остальных соискателей трофея?

    – Не стал бы так говорить. Говорят же у нас про весенний футбол, он действительно существует. Учитывая проблемы «Спартака» в обороне, я бы не стал сегодня говорить о том, что «Спартак» – единственный претендент на трофей.

    – Мы можем лишь удивляться тому, что время идет, а Каррера так и не может поставить игру в обороне.

    – Мне кажется, что здесь вопрос не только к Каррере, вопрос к менеджменту. Если травма одного игрока сборной России создает такие проблемы (в прошлом году – Зобнин, в этом – Джикия), о чем это говорит? В топовом клубе, который борется за чемпионство, должна быть большая вариативность. На мой взгляд, проблема не в Каррере. Команда играет достаточно интересно, очень сильно прибавила с приходом итальянского специалиста, если говорить о групповых взаимодействиях в обороне. Но, конечно, не хватает топовых защитников для того, чтобы говорить именно о качественном улучшении игры.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    26.02.2018 11:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +451

      frizom 26 февраля 2018, 22:20

      Это лишь говорит о том что клуб только продолжает свое строительство. Зобнин и Джикия это только начало в стройке сильного клуба. Надо просто продолжать работать, что клуб и делает

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 18:04

      сами знаем, уже не одно трансферное окно ждем защитников.

      3
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 26 февраля 2018, 13:53

      Спартаку не хватает всего. Грамотного владельца шейха миллиардера, опытного тренера, хороших игроков и теперь уже и повара )

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 13:48

      Каррера в прошлом защитник, в Спартаке начинал работать с защитниками. Получается: сапожник без сапог. Что ему тут можно посоветовать?

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 26 февраля 2018, 13:44

      Откуда взять нормальных защитников если против команд первой 5 играют все автобусом. Воспитывать самим, явно не получиться , надо давать нормальную игровую практику для этого, а это в ущерб своим амбициям. Покупать в зарубежье тоже не получиться с учетом лимита

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 февраля 2018, 13:31

      У Спартака, кроме Промеса, вообще топовых игроков (по среднеевропейским меркам) нет.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2018, 12:50

      да знаем знаем без тебя талалай по твоему во всех командах есть топовые защитники в том числе в НФЛ а у Спартака нет . Ляпни что ни будь другое известный ты наш тренер

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 февраля 2018, 12:07

      а у каких из наших клубов есть топовые защитники?

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