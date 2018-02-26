Бердыев с оптимизмом смотрит на остаток сезона «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги тренировочных сборов, которые провела этой зимой его команда. Он отметил, что вся запланированная на них работа была проделана без срывов.

Напомним, что после 20 туров «Рубин» располагается в турнирной таблице РФПЛ на 11-м месте.

— Есть удовлетворение от того, как провели три сбора, как запланировали, без всяких срывов. Мы в корне поменяли тренировочный процесс. Есть определенные плоды и удовлетворение от этого. Конечно, надо еще работать, но в целом есть общее понимание, куда мы идем, что мы делаем. Думаю, у ребят есть интерес к самому тренировочному процессу. Это очень важно.

— В связи с тем, что была проведена успешная трансферная кампания, задача на остаток сезона скорректирована?

— От игры к игре. Радует настрой ребят на каждую игру. В перспективе думается, что все должно быть нормально, а там посмотрим. У игроков уже другое отношение ко всему, к мелочам. А это очень важно. Надеемся, что обойдемся без травм. У нас оптимистический настрой на все оставшиеся игры.