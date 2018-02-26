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    Бердыев с оптимизмом смотрит на остаток сезона «Рубина»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги тренировочных сборов, которые провела этой зимой его команда. Он отметил, что вся запланированная на них работа была проделана без срывов.

    Напомним, что после 20 туров «Рубин» располагается в турнирной таблице РФПЛ на 11-м месте.

    — Есть удовлетворение от того, как провели три сбора, как запланировали, без всяких срывов. Мы в корне поменяли тренировочный процесс. Есть определенные плоды и удовлетворение от этого. Конечно, надо еще работать, но в целом есть общее понимание, куда мы идем, что мы делаем. Думаю, у ребят есть интерес к самому тренировочному процессу. Это очень важно.

    — В связи с тем, что была проведена успешная трансферная кампания, задача на остаток сезона скорректирована?

    — От игры к игре. Радует настрой ребят на каждую игру. В перспективе думается, что все должно быть нормально, а там посмотрим. У игроков уже другое отношение ко всему, к мелочам. А это очень важно. Надеемся, что обойдемся без травм. У нас оптимистический настрой на все оставшиеся игры.

    Источник: ФК «Рубин»

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    26.02.2018 08:03
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 26 февраля 2018, 13:48

      Пора уже доказывать свое мастерство, а то люди начали уже сомневаться.

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 26 февраля 2018, 12:11

      Удачи! Все свои в строю

      0
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      Рейтинг: +48

      20012345 26 февраля 2018, 11:59

      А заголовок как на остаток "Рубина" :) Удачи, конечно! Мы (болелы) с вами!

      0
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 26 февраля 2018, 11:40

      Мне иногда кажется, что объявленные финансовые проблемы Рубина были дезой, для того, чтобы халявщики типа сонга ушли из команды

      1
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      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > gosproektikabinet 27 февраля 2018, 10:08

      президент сменился в Рубине...
      сменился тогда, когда туда пришёл Бердыев
      "автогонщик" понял, что в футболе он разбирается, как свинья в апельсинах и клуб "вернули" заинтересованным лицам, болеющих ЗА ФУТБОЛ..
      Шаймиев- младший стал руководить....
      надеюсь, что Шаймиев после Метшина не будет, "как Путин после Ельцина" подЫмать Рубин "с колен" в течении 18 лет, а ограничится годом...

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 февраля 2018, 10:55

      Бердыев с оптимизмом смотрит на остатки Рубина.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 10:51

      ну раз так то желаю успехов!

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 10:32

      Успехов Рубину.

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 26 февраля 2018, 10:24

      Не знаю как в чемпионате будет, но по крайней мере забивать начали, а это уже хорошо!!!

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 февраля 2018, 09:58

      Бердыев обновил команду и наверное покажет достойную игру со своими подопечными .....удачи Курбану Бекиевичу))

      3
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      Рейтинг: +40

      бтр 26 февраля 2018, 09:17

      Мужик! Тренер с большой буквы!

      3
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