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Бердыев с оптимизмом смотрит на остаток сезона «Рубина»

26 февраля 2018, 08:03
10

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги тренировочных сборов, которые провела этой зимой его команда. Он отметил, что вся запланированная на них работа была проделана без срывов.

Напомним, что после 20 туров «Рубин» располагается в турнирной таблице РФПЛ на 11-м месте.

— Есть удовлетворение от того, как провели три сбора, как запланировали, без всяких срывов. Мы в корне поменяли тренировочный процесс. Есть определенные плоды и удовлетворение от этого. Конечно, надо еще работать, но в целом есть общее понимание, куда мы идем, что мы делаем. Думаю, у ребят есть интерес к самому тренировочному процессу. Это очень важно.

— В связи с тем, что была проведена успешная трансферная кампания, задача на остаток сезона скорректирована?

— От игры к игре. Радует настрой ребят на каждую игру. В перспективе думается, что все должно быть нормально, а там посмотрим. У игроков уже другое отношение ко всему, к мелочам. А это очень важно. Надеемся, что обойдемся без травм. У нас оптимистический настрой на все оставшиеся игры.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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бтр
1519625859
Мужик! Тренер с большой буквы!
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a-rakhmatov
1519628308
Бердыев обновил команду и наверное покажет достойную игру со своими подопечными .....удачи Курбану Бекиевичу))
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Сильвербой
1519629849
Не знаю как в чемпионате будет, но по крайней мере забивать начали, а это уже хорошо!!!
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DOCTOR PENALTY
1519630372
Успехов Рубину.
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OfaZavr
1519631494
ну раз так то желаю успехов!
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kykyi
1519631738
Бердыев с оптимизмом смотрит на остатки Рубина.
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Nayturs
1519634443
Мне иногда кажется, что объявленные финансовые проблемы Рубина были дезой, для того, чтобы халявщики типа сонга ушли из команды
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20012345
1519635563
А заголовок как на остаток "Рубина" :) Удачи, конечно! Мы (болелы) с вами!
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juvseriy
1519636275
Удачи! Все свои в строю
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