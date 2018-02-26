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Габулов остается в запасе «Брюгге» четыре матча подряд

26 февраля 2018, 01:03
6

Голкипер «Брюгге» Владимир Габулов остался в запасе в матче 28-го тура чемпионата Бельгии против «Стандарта» (1:1).

После перехода в бельгийский клуб в январе россиянин сыграл в пяти матчах и пропустил 13 голов.

В последний раз Габулов выходил на поле 4 февраля в матче против «Шарлеруа» (3:3). После этого он был в запасе в четырех матчах подряд: в кубковой игре против «Стандарта» (3:2) и в трех играх чемпионата – против «Ваасланд Беверена» (1:1), «Генка» (2:2) и в сегодняшнем матче против «Стандарта».

Источник: Бомбардир.ру
Бельгия. Про-Лига Брюгге Стандард Габулов Владимир
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1519596793
Саламыч чешет репу, как будет брать его в сборную теперь при таком раскладе
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ЮЗИК
1519614490
Кажись наигрался
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Обер-КанцлерЪ
1519625005
13 голов за 5 матчей - это очень много. Видимо так на скамейке и останется теперь.
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zigbert
1519628329
Пропускают мячи и без него.Есть вопросы к обороне.
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OfaZavr
1519630745
все собак на Владимира повесили как будто оборона безгрешна и без него вон не перестают пропускать.
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Юрий Б.
1519631715
Похоже и вторая половина Брюгге - не на высоте
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