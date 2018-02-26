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    Габулов остается в запасе «Брюгге» четыре матча подряд

    Голкипер «Брюгге» Владимир Габулов остался в запасе в матче 28-го тура чемпионата Бельгии против «Стандарта» (1:1).

    После перехода в бельгийский клуб в январе россиянин сыграл в пяти матчах и пропустил 13 голов.

    В последний раз Габулов выходил на поле 4 февраля в матче против «Шарлеруа» (3:3). После этого он был в запасе в четырех матчах подряд: в кубковой игре против «Стандарта» (3:2) и в трех играх чемпионата – против «Ваасланд Беверена» (1:1), «Генка» (2:2) и в сегодняшнем матче против «Стандарта».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.02.2018 01:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 26 февраля 2018, 10:55

      Похоже и вторая половина Брюгге - не на высоте

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 10:39

      все собак на Владимира повесили как будто оборона безгрешна и без него вон не перестают пропускать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 09:58

      Пропускают мячи и без него.Есть вопросы к обороне.

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 26 февраля 2018, 09:03

      13 голов за 5 матчей - это очень много. Видимо так на скамейке и останется теперь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 26 февраля 2018, 06:08

      Кажись наигрался

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 01:13

      Саламыч чешет репу, как будет брать его в сборную теперь при таком раскладе

      0
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