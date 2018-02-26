Габулов остается в запасе «Брюгге» четыре матча подряд

Голкипер «Брюгге» Владимир Габулов остался в запасе в матче 28-го тура чемпионата Бельгии против «Стандарта» (1:1).

После перехода в бельгийский клуб в январе россиянин сыграл в пяти матчах и пропустил 13 голов.

В последний раз Габулов выходил на поле 4 февраля в матче против «Шарлеруа» (3:3). После этого он был в запасе в четырех матчах подряд: в кубковой игре против «Стандарта» (3:2) и в трех играх чемпионата – против «Ваасланд Беверена» (1:1), «Генка» (2:2) и в сегодняшнем матче против «Стандарта».