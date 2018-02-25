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    «Лацио» отказался продавать Милинковича-Савича за 70 миллионов

    «Лацио» отказался отпускать полузащитника Сергея Милинковича-Савича в летнее трансферное окно. Об этом сообщил спортивный директор римской команды Игли Таре.

    «Летом мы получили предложение в размере 70 миллионов евро, но отклонили его. Мы не хотим быть клубом, который футболисты будут использовать как ступеньку для перехода в другие команды», – сказал Таре.

    Ранее появилась информация, что в услугах 22-летнего серба заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Реал».

    В нынешнем сезоне чемпионата Италии Милинкович-Савич забил девять голов и сделал три результативные передачи в 24 матчах.

    Источник: Football Italia

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    25.02.2018 22:30
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