«Лацио» отказался продавать Милинковича-Савича за 70 миллионов

«Лацио» отказался отпускать полузащитника Сергея Милинковича-Савича в летнее трансферное окно. Об этом сообщил спортивный директор римской команды Игли Таре.

«Летом мы получили предложение в размере 70 миллионов евро, но отклонили его. Мы не хотим быть клубом, который футболисты будут использовать как ступеньку для перехода в другие команды», – сказал Таре.

Ранее появилась информация, что в услугах 22-летнего серба заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Реал».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Милинкович-Савич забил девять голов и сделал три результативные передачи в 24 матчах.