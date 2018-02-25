Бельерин: «Мы должны выиграть Кубок лиги для Венгера»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин поделился ожиданиями от финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».

«Мы должны выиграть кубок для Венгера. Все знают, что он тренировал «Арсенал» больше 20 лет и ни разу не побеждал в этом соревновании. Это дополнительный стимул для нас.

«Сити» прекрасно играет, это прекрасная команда. Теперь у них отличная защита, раньше ее не хватало. У них хорошая команда, но мы можем победить. Если это сделал «Уиган», то сможем сделать и мы», – сказал Бельерин.

Финальный матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» – «Арсенал» состоится сегодня. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.