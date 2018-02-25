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Бельерин: «Мы должны выиграть Кубок лиги для Венгера»

25 февраля 2018, 15:37
1

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин поделился ожиданиями от финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».

«Мы должны выиграть кубок для Венгера. Все знают, что он тренировал «Арсенал» больше 20 лет и ни разу не побеждал в этом соревновании. Это дополнительный стимул для нас.

«Сити» прекрасно играет, это прекрасная команда. Теперь у них отличная защита, раньше ее не хватало. У них хорошая команда, но мы можем победить. Если это сделал «Уиган», то сможем сделать и мы», – сказал Бельерин.

Финальный матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» – «Арсенал» состоится сегодня. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: BBC
Англия. Кубок Лиги Арсенал Манчестер Сити Бельерин Эктор
Комментарии (1)
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dinar7777dinar
1519569150
ой ой ойой ой ! скатился арсенал с этим тренеришкой !
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