Гвардиола назвал Венгера особенным

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии финала Кубка английской лиги против «Арсенала» дал понять, что высоко оценивает уровень наставника «канониров» Арсена Венгера.

«Венгер является особенным человеком. Он очень долго работает на своем посту. А это значит, что люди ему доверяют.

Венгер повлиял на футбол в Англии. Так долго работать с одной командой можно только тогда, когда делаешь великие дела», – заявил Гвардиола.

Напомним, матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» пройдет сегодня на «Уэмбли» и начнется в 19:30 по московскому времени.