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    Гвардиола назвал Венгера особенным

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии финала Кубка английской лиги против «Арсенала» дал понять, что высоко оценивает уровень наставника «канониров» Арсена Венгера.

    «Венгер является особенным человеком. Он очень долго работает на своем посту. А это значит, что люди ему доверяют.

    Венгер повлиял на футбол в Англии. Так долго работать с одной командой можно только тогда, когда делаешь великие дела», – заявил Гвардиола.

    Напомним, матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» пройдет сегодня на «Уэмбли» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2018 10:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 февраля 2018, 18:05

      жаль только не все так думают, особенно болельщики Арсенала.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 февраля 2018, 11:50

      Неудачи преследуют Венгера ,но поражает его несгибаемая воля.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 25 февраля 2018, 11:26

      Гвардиола освиолся, и начинает троллить Маура

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      ddlexepro 25 февраля 2018, 10:59

      У Маура теперь бомбанёт)

      1
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