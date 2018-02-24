Виллиан: «Против «МЮ» мы должны сыграть на том же уровне, что и против «Барселоны» 

Полузащитник «Челси» Виллиан в преддверии матча 28-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о главном тренере «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

«У меня прекрасные воспоминания о нем. Он был потрясающим тренером для меня. Думаю, не только для меня, но и для всех болельщиков «Челси».

Но сейчас я все еще в «Челси», а он в «Манчестер Юнайтед». Конечно, мы все еще друзья, но когда ты на поле, нужно делать свою работу.

В воскресенье нас ждет важнейший матч, и мы с нетерпением ждем его. Мы ожидаем сложно игры, играть на «Олд Траффорд» непросто. Мы должны сыграть на том же уровне, что и против «Барселоны», – сказал Виллиан.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» пройдет завтра в Манчестере. Начало встречи в 17:05 по московскому времени.