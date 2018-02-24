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    Виллиан: «Против «МЮ» мы должны сыграть на том же уровне, что и против «Барселоны» 

    Полузащитник «Челси» Виллиан в преддверии матча 28-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о главном тренере «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

    «У меня прекрасные воспоминания о нем. Он был потрясающим тренером для меня. Думаю, не только для меня, но и для всех болельщиков «Челси».

    Но сейчас я все еще в «Челси», а он в «Манчестер Юнайтед». Конечно, мы все еще друзья, но когда ты на поле, нужно делать свою работу.

    В воскресенье нас ждет важнейший матч, и мы с нетерпением ждем его. Мы ожидаем сложно игры, играть на «Олд Траффорд» непросто. Мы должны сыграть на том же уровне, что и против «Барселоны», – сказал Виллиан.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» пройдет завтра в Манчестере. Начало встречи в 17:05 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    24.02.2018 20:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +214

      Yurini 24 февраля 2018, 21:18

      Давай давай Вилли! Накрути МЮ так же, как и порвал весь защитный редут Бабселоны!

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