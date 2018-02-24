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    Мане: «Тройка нападающих «Ливерпуля» – счастливчики»

    Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (4:1).

    «Честно говоря, мы сыграли сегодня очень хорошо с самого начала матча. Мы забили четырежды и создали очень много моментов. Мы играли как команда.

    Тройка нападающих «Ливерпуля»– счастливчики. Остальная часть команды отдает нам передачи и хорошо играет сзади, поэтому мы счастливчики», – сказал Мане.

    «Ливерпуль» набрал 57 очков и поднялся на вторую строчку, обойдя «Манчестер Юнайтед». У «красных дьяволов» есть матч в запасе.

    Источник: BBC

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    24.02.2018 20:14
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