Мане: «Тройка нападающих «Ливерпуля» – счастливчики»

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (4:1).

«Честно говоря, мы сыграли сегодня очень хорошо с самого начала матча. Мы забили четырежды и создали очень много моментов. Мы играли как команда.

Тройка нападающих «Ливерпуля»– счастливчики. Остальная часть команды отдает нам передачи и хорошо играет сзади, поэтому мы счастливчики», – сказал Мане.

«Ливерпуль» набрал 57 очков и поднялся на вторую строчку, обойдя «Манчестер Юнайтед». У «красных дьяволов» есть матч в запасе.