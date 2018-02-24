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    Конте – о Матиче: «Желаю ему всего наилучшего. Не в воскресенье, а в будущем»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 28-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о полузащитнике «красных дьяволов» Неманье Матиче.

    «О нем я могу говорить только очень хорошо, он играл с нами в прошлом сезоне. Думаю, Неманья был одним из ключевых игроков «Челси» в чемпионском сезоне.

    Сейчас он, к сожалению, играет за «Юнайтед». Желаю ему всего наилучшего. Не в воскресенье, а в будущем», – сказал Конте.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» пройдет завтра в Манчестере. Начало встречи в 17:05 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    24.02.2018 19:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 20:05

      А как получилось что он ушел из Челси?Такими игроками не разбрасываются.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 25 февраля 2018, 09:58

      в Юнайтед наверно лучшие условия предложили да и работать снова под руководством Моуринью захотел.

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