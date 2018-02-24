Конте – о Матиче: «Желаю ему всего наилучшего. Не в воскресенье, а в будущем»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 28-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о полузащитнике «красных дьяволов» Неманье Матиче.

«О нем я могу говорить только очень хорошо, он играл с нами в прошлом сезоне. Думаю, Неманья был одним из ключевых игроков «Челси» в чемпионском сезоне.

Сейчас он, к сожалению, играет за «Юнайтед». Желаю ему всего наилучшего. Не в воскресенье, а в будущем», – сказал Конте.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» пройдет завтра в Манчестере. Начало встречи в 17:05 по московскому времени.