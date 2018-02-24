Пеле: «Неймар – лучший игрок мира»

Бывший игрок сборной Бразилии Пепе считает, что нападающий французского «ПСЖ» Неймар является лучшим футболистом в мире. Южноамериканец объяснил свою позицию.

– Вы видите Неймара лидером сборной?

– Да, он к этому готов. Возможно, у него возникнут какие-то сложности с адаптацией к тактическим требованиям в сборной, но он ключевой для Бразилии футболист. Ему нужно привыкнуть к этому статусу.

Скажу вам больше: на мой взгляд, в техническом отношении Неймар – лучший игрок мира. Лично я в этом не сомневаюсь.