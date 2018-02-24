Пеле: «Неймар – лучший игрок мира»

Откуда вы берете таких без грамотных людей, которые статьи пишут, во вторых Неймар талантливый безусловно, но отнюдь не лучший. Если из Бразилии брать новое поколение, то думаю Жезус из МС куда его сильнее (но это мое личное мнение)
Бывший игрок сборной Бразилии Пепе считает, что нападающий французского «ПСЖ» Неймар является лучшим футболистом в мире. Южноамериканец объяснил свою позицию.
– Вы видите Неймара лидером сборной?
– Да, он к этому готов. Возможно, у него возникнут какие-то сложности с адаптацией к тактическим требованиям в сборной, но он ключевой для Бразилии футболист. Ему нужно привыкнуть к этому статусу.
Скажу вам больше: на мой взгляд, в техническом отношении Неймар – лучший игрок мира. Лично я в этом не сомневаюсь.