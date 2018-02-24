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Пеле: «Неймар – лучший игрок мира»

24 февраля 2018, 09:29
13

Бывший игрок сборной Бразилии Пепе считает, что нападающий французского «ПСЖ» Неймар является лучшим футболистом в мире. Южноамериканец объяснил свою позицию.

– Вы видите Неймара лидером сборной?

– Да, он к этому готов. Возможно, у него возникнут какие-то сложности с адаптацией к тактическим требованиям в сборной, но он ключевой для Бразилии футболист. Ему нужно привыкнуть к этому статусу.

Скажу вам больше: на мой взгляд, в техническом отношении Неймар – лучший игрок мира. Лично я в этом не сомневаюсь.

Источник: ФИФА
Франция. Лига 1 ПСЖ Бразилия Неймар
Комментарии (13)
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swot1205
1519455419
а мне кажется ему еще далеко до Роналдиньо. Факт
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insider_retro
1519458459
Пеле, конечно авторитет в футболе! Но по поводу "лучшего" есть много мнений, причём существенно, отличающихся друг от друга! История и статистика рассудят!!!!
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С@НЁК.
1519458639
Лучший после Месси и Роналду.
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zigbert
1519459068
С уважением отношусь к кумиру миллионов,однако Неймар золотой мяч еще не получал.
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4e4eH
1519460624
Пеле или Пепе???
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Владимир М
1519464843
да, года через)
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Axe111
1519469516
Худший игрок вселенной
Ответить
shinnik
1519476457
когда кофе "Неймар" выходит на прилавки..
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OfaZavr
1519485514
каждый болельщик назовет своего лучшего поэтому по сути одного лучшего кандидатуру которого поддержали бы все нет)
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EcioAuditore
1519648046
Откуда вы берете таких без грамотных людей, которые статьи пишут, во вторых Неймар талантливый безусловно, но отнюдь не лучший. Если из Бразилии брать новое поколение, то думаю Жезус из МС куда его сильнее (но это мое личное мнение)
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