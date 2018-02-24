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    Пеле: «Неймар – лучший игрок мира»

    Бывший игрок сборной Бразилии Пепе считает, что нападающий французского «ПСЖ» Неймар является лучшим футболистом в мире. Южноамериканец объяснил свою позицию.

    – Вы видите Неймара лидером сборной?

    – Да, он к этому готов. Возможно, у него возникнут какие-то сложности с адаптацией к тактическим требованиям в сборной, но он ключевой для Бразилии футболист. Ему нужно привыкнуть к этому статусу.

    Скажу вам больше: на мой взгляд, в техническом отношении Неймар – лучший игрок мира. Лично я в этом не сомневаюсь.

    Источник: ФИФА

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    24.02.2018 09:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 26 февраля 2018, 15:27

      Откуда вы берете таких без грамотных людей, которые статьи пишут, во вторых Неймар талантливый безусловно, но отнюдь не лучший. Если из Бразилии брать новое поколение, то думаю Жезус из МС куда его сильнее (но это мое личное мнение)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 февраля 2018, 18:18

      каждый болельщик назовет своего лучшего поэтому по сути одного лучшего кандидатуру которого поддержали бы все нет)

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 февраля 2018, 15:47

      когда кофе "Неймар" выходит на прилавки..

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 24 февраля 2018, 13:51

      Худший игрок вселенной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Владимир М 24 февраля 2018, 12:34

      да, года через)

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 24 февраля 2018, 12:00

      скорее один из лучших

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      4e4eH 24 февраля 2018, 11:23

      Пеле или Пепе???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 февраля 2018, 11:02

      Пеле скромничает ,этот титул от него никто не забирал))))
      ...Боливар не выдержит двоих,
      в том смысле,что Трон не для двоих!

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 10:57

      С уважением отношусь к кумиру миллионов,однако Неймар золотой мяч еще не получал.

      2
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 24 февраля 2018, 10:50

      Лучший после Месси и Роналду.

      1
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