Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Уфа» планировала арендовать игрока «Манчестер Сити»

23 февраля 2018, 22:15
6

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о переговорах с «Манчестер Сити» по аренде одного из игроков «горожан».

Отметим, что в составе английского клуба выступает экс-полузащитник уфимцев Александр Зинченко.

«Мы смотрим как работает этот клуб. Вот только вчера ночью (21 февраля – прим. ред.) мы получили отказ по одному игроку из «Манчестер Сити».

Мы хотели, чтобы он перешел к нам на правах аренды. Фамилии его называть я не буду. По определенным причинам, связанным даже не с денежной историей.

Так что формат общения с этим клубом у нас идет. Мы надеемся, что не только с «Манчестер Сити» будем работать, но и с другими клубами. «Уфа» – сегодня известный бренд даже по европейским меркам, нас знают и это радует», – приводит слова Газизова «Вся Уфа».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Манчестер Сити Газизов Шамиль
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Shogun
1519413771
У Сити уже наверно, как у Челси, человек 30 в аренде
Ответить
Муруал
1519414256
Буду рад,если будут плодотворные контакты и Уфе на обкатку будут давать талантливых игроков.
Ответить
vladik12
1519414881
Яя Туре. Селюк пытался, но не получилось.
Ответить
BRO_football
1519415747
Хм, кто же это может быть? Наверное, это Серхио Агуэро, Габриэл Жесус, Рахим Стерлинг или Кевин Де Брюйне. Правда, чтобы купить хотя бы одного из них Уфе придётся продать всех своих футболистов, а потом ещё где-то найти 50 млн евро.
Ответить
zigbert
1519462334
Для Уфы было бы полезно арендовать игрока МС ,слабых футболистов там нет.
Ответить
anri1703
1519485672
уж не агуэро ли ))
Ответить
Главные новости
Мусиала вновь едва не умер во время матча
21:41
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
1
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
4
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
22
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
18
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
10
Все новости
Все новости
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
20:59
2
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
3
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
18
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
10
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
2
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
2
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
16
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
6
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
18
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
3
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+