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    «Уфа» планировала арендовать игрока «Манчестер Сити»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о переговорах с «Манчестер Сити» по аренде одного из игроков «горожан».

    Отметим, что в составе английского клуба выступает экс-полузащитник уфимцев Александр Зинченко.

    «Мы смотрим как работает этот клуб. Вот только вчера ночью (21 февраля – прим. ред.) мы получили отказ по одному игроку из «Манчестер Сити».

    Мы хотели, чтобы он перешел к нам на правах аренды. Фамилии его называть я не буду. По определенным причинам, связанным даже не с денежной историей.

    Так что формат общения с этим клубом у нас идет. Мы надеемся, что не только с «Манчестер Сити» будем работать, но и с другими клубами. «Уфа» – сегодня известный бренд даже по европейским меркам, нас знают и это радует», – приводит слова Газизова «Вся Уфа».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2018 22:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 февраля 2018, 18:21

      уж не агуэро ли ))

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 11:52

      Для Уфы было бы полезно арендовать игрока МС ,слабых футболистов там нет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 23 февраля 2018, 23:00

      Наверно иностранцы думали, что "Уфа" хочет продать им кофе, судя по их эмблеме с жареными кофейными зернами над огнем))

      -2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 февраля 2018, 22:55

      Хм, кто же это может быть? Наверное, это Серхио Агуэро, Габриэл Жесус, Рахим Стерлинг или Кевин Де Брюйне. Правда, чтобы купить хотя бы одного из них Уфе придётся продать всех своих футболистов, а потом ещё где-то найти 50 млн евро.

      0
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 23 февраля 2018, 22:30

      Буду рад,если будут плодотворные контакты и Уфе на обкатку будут давать талантливых игроков.

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 23 февраля 2018, 22:22

      У Сити уже наверно, как у Челси, человек 30 в аренде

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