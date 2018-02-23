«Уфа» планировала арендовать игрока «Манчестер Сити»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о переговорах с «Манчестер Сити» по аренде одного из игроков «горожан».

Отметим, что в составе английского клуба выступает экс-полузащитник уфимцев Александр Зинченко.

«Мы смотрим как работает этот клуб. Вот только вчера ночью (21 февраля – прим. ред.) мы получили отказ по одному игроку из «Манчестер Сити».

Мы хотели, чтобы он перешел к нам на правах аренды. Фамилии его называть я не буду. По определенным причинам, связанным даже не с денежной историей.

Так что формат общения с этим клубом у нас идет. Мы надеемся, что не только с «Манчестер Сити» будем работать, но и с другими клубами. «Уфа» – сегодня известный бренд даже по европейским меркам, нас знают и это радует», – приводит слова Газизова «Вся Уфа».