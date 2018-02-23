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    Семин не считает Гризманна и Торреса проблемами для «Локомотива» в матчах с «Атлетико»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о сильных сторонах «Атлетико». Команды сыграют друг против друга в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

    Первая игра пройдет в Мадриде 8 марта, ответная – в Москве 15 марта.

    – Будут ли для вас проблемой Антуан Гризманн, Фернандо Торрес, Кевин Гамейро?

    – Нет. Для нас проблема – вся команда. «Атлетико» всегда хорош физически. Там отличный подбор исполнителей, полностью отвечающий требованиям Симеоне. Он приглашает только тех, с кем знает, как работать и добиваться результатов.

    Соперники русских клубов по Лиге Европы. Главное

    Источник: Sport24

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    23.02.2018 20:12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 24 февраля 2018, 20:40

      В 1/8 слабых соперников не осталось! Нужно играть и побеждать всех с кем жребий сводит!! Локо нужно мобилизовать все свои сильные качества и дать бой этим матрасникам! За СПАРТАК!!!

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 24 февраля 2018, 14:50

      Атлетико, конечно, не Реал с Барселоной. Но, он в этом ряду следующий. И испанские клубы лучшие в Европе. Здесь все очень-очень серьезно будет. Надеюсь на удачу, везение и на Шпалыча.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 12:05

      Проверить себя на сильном сопернике и оказать ему достойное сопротивление -вот задача Локомотива.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 24 февраля 2018, 11:11

      не надо бояться надо просто хорошо настроиться

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 24 февраля 2018, 10:25

      Сёмин красава, всегда по делу, коротко и без задирания носа. Локо сейчас в хорошей форме, надеюсь наша команда пробьётся как можно дальше в лиге европы! Удачи ребятам.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 февраля 2018, 09:20

      все верно говорит, в таком топ-клубе угроза может исходить от кого угодно и вся команда действует как слаженный механизм.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 февраля 2018, 05:43

      локо по силам мадридцев пройти если говорить о победе в ле то вообще не должно быть разговоров о страхе

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      Рейтинг: +2863

      nemolod 24 февраля 2018, 00:03

      Рано или поздно слабых команд в ЛЕ уже не будет,но Атлетико все же не Реал или Барса,первый мандраж с Ниццей прошел,через пару недель начнутся матчи первенства,а матч со Спартаком может стать хорошим тренингом и поверкой на прочность обороны железнодорожников!

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 23 февраля 2018, 23:36

      Атлетик-совсем другой уровень.Это- не Ницца. Здесь халява не пройдет

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 февраля 2018, 22:13

      Чего их бояться ? Пусть они боятся -- вполне проходная команда !!!

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