Семин не считает Гризманна и Торреса проблемами для «Локомотива» в матчах с «Атлетико»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о сильных сторонах «Атлетико». Команды сыграют друг против друга в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Первая игра пройдет в Мадриде 8 марта, ответная – в Москве 15 марта.

– Будут ли для вас проблемой Антуан Гризманн, Фернандо Торрес, Кевин Гамейро?

– Нет. Для нас проблема – вся команда. «Атлетико» всегда хорош физически. Там отличный подбор исполнителей, полностью отвечающий требованиям Симеоне. Он приглашает только тех, с кем знает, как работать и добиваться результатов.

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