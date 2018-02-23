Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин не считает Гризманна и Торреса проблемами для «Локомотива» в матчах с «Атлетико»

Семин не считает Гризманна и Торреса проблемами для «Локомотива» в матчах с «Атлетико»

23 февраля 2018, 20:12
16

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о сильных сторонах «Атлетико». Команды сыграют друг против друга в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Первая игра пройдет в Мадриде 8 марта, ответная – в Москве 15 марта.

– Будут ли для вас проблемой Антуан Гризманн, Фернандо Торрес, Кевин Гамейро?

– Нет. Для нас проблема – вся команда. «Атлетико» всегда хорош физически. Там отличный подбор исполнителей, полностью отвечающий требованиям Симеоне. Он приглашает только тех, с кем знает, как работать и добиваться результатов.

Соперники русских клубов по Лиге Европы. Главное

Источник: Sport24
Лига Европы Локомотив Атлетико Торрес Фернандо Гризманн Антуан Семин Юрий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivanthebest
1519408837
Давай Палыч, отступать некуда! Натри как следует своего волшебного петушка и в бой! Как-то раз грозный Атлетико прошёл Рубин, почему бы не повторить путь Бекиича)
Ответить
Cupota
1519409832
По данным трансфермаркта Гризманн вдвое дороже, чем весь "Локомотив". А так-то, конечно не проблема!
Ответить
Docentusa
1519410968
Это не проблема,это пипец!!!
Ответить
Eddyson
1519411082
Удачи паровозам и лично Палычу. Локомотиву нынче по силам пройти Атлетико.
Ответить
anri1703
1519440221
локо по силам мадридцев пройти если говорить о победе в ле то вообще не должно быть разговоров о страхе
Ответить
OfaZavr
1519453209
все верно говорит, в таком топ-клубе угроза может исходить от кого угодно и вся команда действует как слаженный механизм.
Ответить
Lev Aleks
1519457118
Сёмин красава, всегда по делу, коротко и без задирания носа. Локо сейчас в хорошей форме, надеюсь наша команда пробьётся как можно дальше в лиге европы! Удачи ребятам.
Ответить
zigbert
1519463142
Проверить себя на сильном сопернике и оказать ему достойное сопротивление -вот задача Локомотива.
Ответить
serppion
1519473025
Атлетико, конечно, не Реал с Барселоной. Но, он в этом ряду следующий. И испанские клубы лучшие в Европе. Здесь все очень-очень серьезно будет. Надеюсь на удачу, везение и на Шпалыча.
Ответить
Fan Loko mik
1519494045
В 1/8 слабых соперников не осталось! Нужно играть и побеждать всех с кем жребий сводит!! Локо нужно мобилизовать все свои сильные качества и дать бой этим матрасникам! За СПАРТАК!!!
Ответить
Главные новости
Мусиала вновь едва не умер во время матча
21:41
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
1
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
4
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
22
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
18
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
10
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+