Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» и «Реал» поборются за Икарди

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди может перейти в «ПСЖ» или «Реал».

    Ранее жена и агент Икарди Ванда Нара потребовала увеличения зарплаты нападающего до 8 миллионов евро в год. Руководство «Интера» не сможет выполнить требований.

    «ПСЖ» и «Реал» могут предложить аргентинцу контракт с высокой заработной платой.

    Парижане ищут замену форварду Эдинсону Кавани, который может покинуть команду летом. Они готовы предложить 40 миллионов евро за трансфер.

    «Реал» ищет замену нападающему Кариму Бензема и готовы предложить 45 миллионов евро за переход аргентинца.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2018 12:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11