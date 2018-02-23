«ПСЖ» и «Реал» поборются за Икарди

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может перейти в «ПСЖ» или «Реал».

Ранее жена и агент Икарди Ванда Нара потребовала увеличения зарплаты нападающего до 8 миллионов евро в год. Руководство «Интера» не сможет выполнить требований.

«ПСЖ» и «Реал» могут предложить аргентинцу контракт с высокой заработной платой.

Парижане ищут замену форварду Эдинсону Кавани, который может покинуть команду летом. Они готовы предложить 40 миллионов евро за трансфер.

«Реал» ищет замену нападающему Кариму Бензема и готовы предложить 45 миллионов евро за переход аргентинца.