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  • Жена Икарди потребовала у «Интера» поднять зарплату мужу до 8 миллионов в год

Жена Икарди потребовала у «Интера» поднять зарплату мужу до 8 миллионов в год

14 февраля 2018, 16:29
10

Нападающий «Интера» Мауро Икарди стал еще ближе к уходу из клуба в период летнего трансферного окна.

Согласно Calciomercato, супруга и агент аргентинца Ванда Нара потребовала клуб увеличить зарплату футболиста до 8 миллионов год. По условиям текущего соглашения капитан команды получает 6 миллионов. Сообщается, что руководство «нерадзурри» не сможет выполнить требований Нары.

Статистика Икарди в текущем сезоне – 18 голов и одна результативная передача в 24 играх всех соревнований.

Главными претендентами на игрока сборной Аргентины считаются «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Интер Реал Манчестер Юнайтед Икарди Мауро
Комментарии (10)
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SantiagoGridunias
1518619144
Заботливая;)))
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Docentusa
1518620091
Жена!!!
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Тазит
1518620897
Не хватает бабе...
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panmon
1518622365
ну она его агент - может и потребовать)
Ответить
InterMilLano1908
1518624083
У Икарди з/п как у Кокорина почти...
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upiter622
1518624489
На салон красоты просит!)))
Ответить
BARCLAYS_APL
1518624635
Икарди М Ю и Реал не не не пусть лучше Смолов в М Ю или Реал чем Икарди
Ответить
84aivengo
1518627799
подбутсовник....
Ответить
777+
1518629857
Статистика не врет, Икарди - топовый ИГРОК! И может стоит что-то предпринять, что-бы МЮ не "уволок"! А Ванда Нара круто завернула - "8 лямов в год"! На 33 процента увеличила себе доход!
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krg-kz
1518636030
А что бабла с порнухи не хватает?
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