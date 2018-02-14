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    Жена Икарди потребовала у «Интера» поднять зарплату мужу до 8 миллионов в год

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди стал еще ближе к уходу из клуба в период летнего трансферного окна.

    Согласно Calciomercato, супруга и агент аргентинца Ванда Нара потребовала клуб увеличить зарплату футболиста до 8 миллионов год. По условиям текущего соглашения капитан команды получает 6 миллионов. Сообщается, что руководство «нерадзурри» не сможет выполнить требований Нары.

    Статистика Икарди в текущем сезоне – 18 голов и одна результативная передача в 24 играх всех соревнований.

    Главными претендентами на игрока сборной Аргентины считаются «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Calciomercato

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    14.02.2018 16:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 14 февраля 2018, 22:20

      А что бабла с порнухи не хватает?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1501

      777+ 14 февраля 2018, 20:37

      Статистика не врет, Икарди - топовый ИГРОК!
      И может стоит что-то предпринять, что-бы МЮ не "уволок"!
      А Ванда Нара круто завернула - "8 лямов в год"!
      На 33 процента увеличила себе доход!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 февраля 2018, 20:03

      подбутсовник....

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 14 февраля 2018, 19:10

      Икарди М Ю и Реал не не не пусть лучше Смолов в М Ю или Реал чем Икарди

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 14 февраля 2018, 19:08

      На салон красоты просит!)))

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 14 февраля 2018, 19:01

      У Икарди з/п как у Кокорина почти...

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 14 февраля 2018, 18:32

      ну она его агент - может и потребовать)

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 14 февраля 2018, 18:08

      Не хватает бабе...

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 14 февраля 2018, 17:54

      Жена!!!

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      Рейтинг: +65

      SantiagoGridunias 14 февраля 2018, 17:39

      Заботливая;)))

      1
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