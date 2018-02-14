Жена Икарди потребовала у «Интера» поднять зарплату мужу до 8 миллионов в год

Нападающий «Интера» Мауро Икарди стал еще ближе к уходу из клуба в период летнего трансферного окна.

Согласно Calciomercato, супруга и агент аргентинца Ванда Нара потребовала клуб увеличить зарплату футболиста до 8 миллионов год. По условиям текущего соглашения капитан команды получает 6 миллионов. Сообщается, что руководство «нерадзурри» не сможет выполнить требований Нары.

Статистика Икарди в текущем сезоне – 18 голов и одна результативная передача в 24 играх всех соревнований.

Главными претендентами на игрока сборной Аргентины считаются «Реал» и «Манчестер Юнайтед».