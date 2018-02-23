Матчи 25-го тура Примеры начнутся с минуты молчания

Федерация футбола Испании выступила с предложением почтить память погибшего полицейского в беспорядках в Бильбао перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы, в котором встречались местный «Атлетик» и «Спартак» (1:2).

Напомним, что сотрудник полиции участвовал в операции по пресечению беспорядков в Бильбао. Он скончался в больнице, куда был доставлен с места конфликта ультрас, от инфаркта.

Пресс-служба федерации сообщила, что матчи 25-го тура испанской Примеры, который стартует сегодня, начнутся с минуты молчания в память о данной трагедии.