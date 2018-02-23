Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матчи 25-го тура Примеры начнутся с минуты молчания

    Федерация футбола Испании выступила с предложением почтить память погибшего полицейского в беспорядках в Бильбао перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы, в котором встречались местный «Атлетик» и «Спартак» (1:2).

    Напомним, что сотрудник полиции участвовал в операции по пресечению беспорядков в Бильбао. Он скончался в больнице, куда был доставлен с места конфликта ультрас, от инфаркта.

    Пресс-служба федерации сообщила, что матчи 25-го тура испанской Примеры, который стартует сегодня, начнутся с минуты молчания в память о данной трагедии.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2018 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 23 февраля 2018, 13:35

      Соболезную!!! только к чему здесь эта новость,,,,человеку стало плохо инфаркт бывает печально,,,,только при чём тут футбол????и вообще испанская пресса 2 недели нагнитала обстановку такое ощущения что хотела спецом столкнуть фанатов,,,,славу богу большой потасовки не получилось,,,,чего так жаждали в Европе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 февраля 2018, 11:44

      Жалко конечно парня, но вы в себе разберитесь!!! Спровоцировали драку своими фашисткими митингами!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 23 февраля 2018, 11:33

      при чем здесь инфаркт и конфликт с болельщиками?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +807

      jet andy 23 февраля 2018, 11:22

      Бред.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11