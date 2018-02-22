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Тотти: «Салах – один из лучших игроков мира»

22 февраля 2018, 15:01
3

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о бывшем партнере Мохамеде Салахе, который сейчас выступает за «Ливерпуль».

«Уровень, на котором он сейчас находится, позволяет говорить о нем как об одном из лучших игроков мира. Думаю, он способен стать еще лучше. Я хорошо с ним знаком. Он дружелюбный и всегда старается прогрессировать, становится еще более лучшим футболистом.

Он усердно работает и слушает тренеров – пожалуй, поэтому он вышел на такой уровень», – сказал итальянец.

В текущем сезоне Салах забил 30 голов и отдал 10 результативных передач в 36 играх всех турниров.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Рома Ливерпуль Египет Салах Мохамед
Комментарии (3)
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shinnik
1519301176
Стало Много Салаха... Нам ,видимо,хана..)
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DOCTOR PENALTY
1519302181
Это несомненно!
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