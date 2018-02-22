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    Тотти: «Салах – один из лучших игроков мира»

    Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о бывшем партнере Мохамеде Салахе, который сейчас выступает за «Ливерпуль».

    «Уровень, на котором он сейчас находится, позволяет говорить о нем как об одном из лучших игроков мира. Думаю, он способен стать еще лучше. Я хорошо с ним знаком. Он дружелюбный и всегда старается прогрессировать, становится еще более лучшим футболистом.

    Он усердно работает и слушает тренеров – пожалуй, поэтому он вышел на такой уровень», – сказал итальянец.

    В текущем сезоне Салах забил 30 голов и отдал 10 результативных передач в 36 играх всех турниров.

    Источник: Football Italia

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    22.02.2018 15:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 15:23

      Это несомненно!

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 февраля 2018, 15:06

      Стало Много Салаха...
      Нам ,видимо,хана..)

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      Рейтинг: +206

      allkeeper > shinnik 24 февраля 2018, 17:04

      кому - нам? России, что ли? если ты про наших, там и Салаха не надо, чтобы нашим вдули))

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