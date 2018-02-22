Тотти: «Салах – один из лучших игроков мира»

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о бывшем партнере Мохамеде Салахе, который сейчас выступает за «Ливерпуль».

«Уровень, на котором он сейчас находится, позволяет говорить о нем как об одном из лучших игроков мира. Думаю, он способен стать еще лучше. Я хорошо с ним знаком. Он дружелюбный и всегда старается прогрессировать, становится еще более лучшим футболистом.

Он усердно работает и слушает тренеров – пожалуй, поэтому он вышел на такой уровень», – сказал итальянец.

В текущем сезоне Салах забил 30 голов и отдал 10 результативных передач в 36 играх всех турниров.