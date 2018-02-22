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    МИД РФ – фанатам «Спартака»: «Избегайте инцидентов и соблюдайте законы Испании!»

    Министерство иностранных дел РФ обратилось к болельщикам «Спартака», которые посетят выездной матч с «Атлетиком» (1/16 Лиги Европы) в Бильбао.

    «Накануне предстоящей 22 февраля в Бильбао встречи футбольных клубов «Атлетик» – «Спартак» хотели бы напомнить о необходимости избегать инцидентов, соблюдать организованность, порядок и законы Испании!

    В связи с наблюдаемыми в сети интернет попытками искусственно накалить предматчевую обставновку накануне предстоящей 22 февраля в Бильбао встречи в рамках Лиги Европы футбольных клубов «Атлетик» – «Спартак», на которой многие из вас собираются присутствовать и болеть за свою любимую команду, хотели бы напомнить в дополнение к размещенной на сайте МИД России информации для российских граждан, выезжающих за границу, о необходимости избегать инцидентов, соблюдать организованность, порядок и законы Испании, а также выполнять инструкции представителей местных правоохранительных органов.

    Уверены, что ваша искренняя и сплоченная поддержка поможет российским спортсменам выступть достойно и пройти в следующий раунд турнира», – говорится в обращении МИД.

    Встреча на «Сан-Мамесе» начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Напомним, матч в Москве завершился поражением красно-белых со счетом 1:3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2018 14:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 18:15

      хочу повторить то что написал когда болельщиков ЦСКА предупреждали о поведении, нормальные всегда ведут себя нормально а неадекватам без разницы эти просьбы и предупреждения.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 февраля 2018, 17:52

      всё же найдётся 1 подонок всё испортит а в итоге Россия вся виновата

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 17:17

      Не хотелось бы получать штрафы и санкции из за нерадивых болельщиков.

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 февраля 2018, 17:13

      Правильно МИД высказался ! Хотите , чтобы Спартак прошел дальше , - помогите ему ! Не смотря на провокации !

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 22 февраля 2018, 16:17

      Задача поставлена ясная - вывести болельщиков из себя, спровоцировать, потом раструбить на весь мир - вот что будет с вами на ЧМ.
      Нужно стараться вести себя крайне корректно. Понимаю, что темперамент у всех разный, но.. парни держитесь!

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      Рейтинг: -37

      nikitinendriu 22 февраля 2018, 15:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -5
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 22 февраля 2018, 15:24

      Свиньи!!!

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 22 февраля 2018, 15:10

      нечего перед свиньями бисер метать они все равно все обгадят

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > giluxa1963 22 февраля 2018, 16:14

      Гнилуха, ты просто для отчетности кукарекнул?

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 22 февраля 2018, 14:39

      Эти зверёныши, под кликухой "Фанаты "Спартака", да и других команд, таких ПЕРДУПЕРЖДЕНИЙ не читают, т.к. умение чтения им неведомо. Они только как дикие бразильские обезьяны ухать, гикать и жечь всевозможные дымовухи могут. А сегодня, когда,увы, "Спартак" вылетит, трудно представить, что это стадо может устроить. Я имею в виду именно фанатов, а не простых нормальных болельщиков.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 февраля 2018, 14:39

      Дожили... Уже МИД делает обращения... И ведь не все поймут...
      Клубу, тем более, не нужны инциденты и конфликты...

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