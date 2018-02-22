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  • МИД РФ – фанатам «Спартака»: «Избегайте инцидентов и соблюдайте законы Испании!»

МИД РФ – фанатам «Спартака»: «Избегайте инцидентов и соблюдайте законы Испании!»

22 февраля 2018, 14:31
13

Министерство иностранных дел РФ обратилось к болельщикам «Спартака», которые посетят выездной матч с «Атлетиком» (1/16 Лиги Европы) в Бильбао.

«Накануне предстоящей 22 февраля в Бильбао встречи футбольных клубов «Атлетик» – «Спартак» хотели бы напомнить о необходимости избегать инцидентов, соблюдать организованность, порядок и законы Испании!

В связи с наблюдаемыми в сети интернет попытками искусственно накалить предматчевую обставновку накануне предстоящей 22 февраля в Бильбао встречи в рамках Лиги Европы футбольных клубов «Атлетик» – «Спартак», на которой многие из вас собираются присутствовать и болеть за свою любимую команду, хотели бы напомнить в дополнение к размещенной на сайте МИД России информации для российских граждан, выезжающих за границу, о необходимости избегать инцидентов, соблюдать организованность, порядок и законы Испании, а также выполнять инструкции представителей местных правоохранительных органов.

Уверены, что ваша искренняя и сплоченная поддержка поможет российским спортсменам выступть достойно и пройти в следующий раунд турнира», – говорится в обращении МИД.

Встреча на «Сан-Мамесе» начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, матч в Москве завершился поражением красно-белых со счетом 1:3.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Атлетик Спартак
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1519299430
А нам и невдомёк. Спасибо, что напомнили.
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insider_retro
1519299540
Дожили... Уже МИД делает обращения... И ведь не все поймут... Клубу, тем более, не нужны инциденты и конфликты...
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multiscan
1519299557
Эти зверёныши, под кликухой "Фанаты "Спартака", да и других команд, таких ПЕРДУПЕРЖДЕНИЙ не читают, т.к. умение чтения им неведомо. Они только как дикие бразильские обезьяны ухать, гикать и жечь всевозможные дымовухи могут. А сегодня, когда,увы, "Спартак" вылетит, трудно представить, что это стадо может устроить. Я имею в виду именно фанатов, а не простых нормальных болельщиков.
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giluxa1963
1519301425
нечего перед свиньями бисер метать они все равно все обгадят
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Sanek85
1519302258
Свиньи!!!
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nikitinendriu
1519302615
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lordmrv
1519305426
Задача поставлена ясная - вывести болельщиков из себя, спровоцировать, потом раструбить на весь мир - вот что будет с вами на ЧМ. Нужно стараться вести себя крайне корректно. Понимаю, что темперамент у всех разный, но.. парни держитесь!
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dok66
1519308788
Правильно МИД высказался ! Хотите , чтобы Спартак прошел дальше , - помогите ему ! Не смотря на провокации !
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zigbert
1519309072
Не хотелось бы получать штрафы и санкции из за нерадивых болельщиков.
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Полная Канистра
1519311130
всё же найдётся 1 подонок всё испортит а в итоге Россия вся виновата
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