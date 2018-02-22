МИД РФ – фанатам «Спартака»: «Избегайте инцидентов и соблюдайте законы Испании!»

Министерство иностранных дел РФ обратилось к болельщикам «Спартака», которые посетят выездной матч с «Атлетиком» (1/16 Лиги Европы) в Бильбао.

«Накануне предстоящей 22 февраля в Бильбао встречи футбольных клубов «Атлетик» – «Спартак» хотели бы напомнить о необходимости избегать инцидентов, соблюдать организованность, порядок и законы Испании!

В связи с наблюдаемыми в сети интернет попытками искусственно накалить предматчевую обставновку накануне предстоящей 22 февраля в Бильбао встречи в рамках Лиги Европы футбольных клубов «Атлетик» – «Спартак», на которой многие из вас собираются присутствовать и болеть за свою любимую команду, хотели бы напомнить в дополнение к размещенной на сайте МИД России информации для российских граждан, выезжающих за границу, о необходимости избегать инцидентов, соблюдать организованность, порядок и законы Испании, а также выполнять инструкции представителей местных правоохранительных органов.

Уверены, что ваша искренняя и сплоченная поддержка поможет российским спортсменам выступть достойно и пройти в следующий раунд турнира», – говорится в обращении МИД.

Встреча на «Сан-Мамесе» начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, матч в Москве завершился поражением красно-белых со счетом 1:3.