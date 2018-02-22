Calciomercato: «Милан» хочет пригласить Конте

Руководство «Милана» планирует начать переговоры с главным тренером «Челси» Антонио Конте о переходе в итальянский клуб.

По данным журналиста Calciomercato Фабрицио Романо, стороны уже контактировали в ноябре, за несколько дней до отставки Винченцо Монтеллы с поста главного тренера «россонери».

Конте предложили возглавить команду до конца сезона и деньги на трансферы, но тот отказался.

Согласно источнику, миланский клуб возобновил интерес к Конте и планирует заменить им нынешнего тренера команды Дженнаро Гаттузо.