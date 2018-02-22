Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Calciomercato: «Милан» хочет пригласить Конте

    Руководство «Милана» планирует начать переговоры с главным тренером «Челси» Антонио Конте о переходе в итальянский клуб.

    По данным журналиста Calciomercato Фабрицио Романо, стороны уже контактировали в ноябре, за несколько дней до отставки Винченцо Монтеллы с поста главного тренера «россонери».

    Конте предложили возглавить команду до конца сезона и деньги на трансферы, но тот отказался.

    Согласно источнику, миланский клуб возобновил интерес к Конте и планирует заменить им нынешнего тренера команды Дженнаро Гаттузо.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2018 12:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11