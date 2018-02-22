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Лига Европы. «Зенит» постарается взять реванш у «Селтика»

22 февраля 2018, 20:00
24

В четверг, 22 февраля, пройдут ответные встречи 1/16 финала Лиги Европы. В одной из них «Зенит» в Санкт-Петербурге будет принимать «Селтик», и постарается взять реванш за выездное поражение 0:1.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Селтик». Начало в 21:00, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Селтик
Комментарии (24)
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upiter622
1519280048
Постараетесь!!? Да вы обязаны взять реванш!
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Dimka_Foxy
1519281521
Не стараться надо, а выходить и рвать эти юбки
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Danish Dynamite
1519282829
А я за Селтик болею, можете минусовать. Зенит неделю назад уже его "порвал" один раз. Почему бы не повторить? Причина банальна: обожаю их стадион и хочу видеть его в еврокубках как можно чаще.
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smersh45
1519285772
уверен реванш состоится благополучно
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polt
1519286575
Да уж, постарайтесь,очень хотелось бы. Главное не получите в свои ворота какого-нибудь дурака.
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mdu86
1519288426
Жду от Зенита только победы и выхода в 1/8 ЛЕ! Удачной игры
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Sanek85
1519292978
Селтик сегодня выбьет этот бомжатник из ЛЕ!!!! Урааааа!!!! Ненавидим бомжей!!!!
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Куртуазные манеры
1519317098
Если не пропустят, пройдут дальше.
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nikitinendriu
1519324405
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Sanek85
1519325840
Селтик вперед!!! Вы......би бомжей!!!!
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