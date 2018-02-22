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    Лига Европы. «Зенит» постарается взять реванш у «Селтика»

    В четверг, 22 февраля, пройдут ответные встречи 1/16 финала Лиги Европы. В одной из них «Зенит» в Санкт-Петербурге будет принимать «Селтик», и постарается взять реванш за выездное поражение 0:1.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Селтик». Начало в 21:00, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2018 20:00
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +4934

      polt 22 февраля 2018, 22:33

      С 60-ти десятой минуты отдать инициативу-это Зенит. Сейчас получат.

      0
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 22 февраля 2018, 21:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Селтик вперед!!! Вы......би бомжей!!!!

      -5
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Sanek85 22 февраля 2018, 22:01

      а ты членосос все не успокоишься !

      -1
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      Рейтинг: -37

      nikitinendriu 22 февраля 2018, 21:33

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      -3
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 22 февраля 2018, 21:22

      Зенит,вся страна ждёт победы и красивой зрелищнной игры.Не подведите.Болеем за вас!

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 22 февраля 2018, 20:53

      Удачи Зениту

      1
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      Рейтинг: +355

      kvm5 22 февраля 2018, 20:14

      удачи Зенит

      2
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 22 февраля 2018, 19:31

      Если не пропустят, пройдут дальше.

      4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 16:02

      Только полная концентрация.

      2
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 22 февраля 2018, 12:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Селтик сегодня выбьет этот бомжатник из ЛЕ!!!! Урааааа!!!! Ненавидим бомжей!!!!

      -10
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 22 февраля 2018, 12:42

      Удачи!!!

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