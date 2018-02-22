Лига Европы. «Зенит» постарается взять реванш у «Селтика»

В четверг, 22 февраля, пройдут ответные встречи 1/16 финала Лиги Европы. В одной из них «Зенит» в Санкт-Петербурге будет принимать «Селтик», и постарается взять реванш за выездное поражение 0:1.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Селтик». Начало в 21:00, не пропустите!

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