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    В Бильбао проходит митинг против болельщиков «Спартака». Фанатов красно-белых называют нацистами

    В Бильбао накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» проходит митинг против болельщиков красно-белых. Фанатов московского клуба обвиняют в нацизме.

    – Мы знаем, что фанаты «Спартака» – нацисты. И хотим этим митингом показать, что готовы защитить улицы своего города.

    – С чего вы взяли, что фанаты «Спартака» – нацисты?

    –А кто они? У всех фанатов есть взгляды. У нас – левые и антифашистские. А у спартаковских – правые, и это не секрет.

    – Вы ждете, что митингом дело не ограничится?

    – Мы не хотим драк, но готовы ко всему. В прошлом русские фанаты неоднократно устраивали драки в Европе. Им это нравится. Они любят показывать, какие они сильные герои. И мы собрались, чтобы показать – не выйдет! Это наш долг, – сказал один из организаторов митинга.

    В первой игре баски победили со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет завтра на стадионе «Сан Мамес Баррия». Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    «Спартак» боятся в Бильбао. Не команду, а фанатов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.02.2018 23:29
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +238

      za logiku 22 февраля 2018, 14:52

      Я так понимаю, что баски не дружат с географией, историей и головой... С географией, потому что путают Украину и Россию. С историей, потому что не знают какой народ кроме евреев больше всех пострадал от фашистов. А с головой, потому что устроили митинг! Для кого он?! Чтобы русские нацисты, которые любят подраться испугались?!...

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      Рейтинг: +195

      Colonist 22 февраля 2018, 14:52

      болеют...

      0
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      Рейтинг: +13

      Крымский мясной 22 февраля 2018, 11:53

      Действительно провокация!!! Что им мешает сделать такую акцию в другое время и в другом месте!? Там где это действительно будет антифашистским митингом. В какие даты и города наверное ни кому не нужно объяснять...

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 22 февраля 2018, 11:45

      Пока только хохлы 3,14здились

      6
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 22 февраля 2018, 11:03

      Сборище оленей Гейропы.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 10:35

      очень глупые люди вот и все что можно на это сказать.

      1
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      Рейтинг: +30

      юрий п 22 февраля 2018, 09:52

      кого-то мне это напоминает.........вспомнил политолога из Украины Янину Соколовскую которая на вопрос "приведите факты" отвечала "все это знают"........цирк уехал а скоморохи остались.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 09:43

      Хотелось бы чтобы болельщики Спартака вели себя там достойно.Удачи Спартаку.

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 22 февраля 2018, 09:14

      По-моему, они отбитые наглухо.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 февраля 2018, 09:10

      за такой базар не грех и геноцид им устроить)))))

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