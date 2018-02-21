В Бильбао проходит митинг против болельщиков «Спартака». Фанатов красно-белых называют нацистами

В Бильбао накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» проходит митинг против болельщиков красно-белых. Фанатов московского клуба обвиняют в нацизме.

– Мы знаем, что фанаты «Спартака» – нацисты. И хотим этим митингом показать, что готовы защитить улицы своего города.

– С чего вы взяли, что фанаты «Спартака» – нацисты?

–А кто они? У всех фанатов есть взгляды. У нас – левые и антифашистские. А у спартаковских – правые, и это не секрет.

– Вы ждете, что митингом дело не ограничится?

– Мы не хотим драк, но готовы ко всему. В прошлом русские фанаты неоднократно устраивали драки в Европе. Им это нравится. Они любят показывать, какие они сильные герои. И мы собрались, чтобы показать – не выйдет! Это наш долг, – сказал один из организаторов митинга.

В первой игре баски победили со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет завтра на стадионе «Сан Мамес Баррия». Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Спартак» боятся в Бильбао. Не команду, а фанатов