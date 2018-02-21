В Бильбао проходит митинг против болельщиков «Спартака». Фанатов красно-белых называют нацистами

Я так понимаю, что баски не дружат с географией, историей и головой... С географией, потому что путают Украину и Россию. С историей, потому что не знают какой народ кроме евреев больше всех пострадал от фашистов. А с головой, потому что устроили митинг! Для кого он?! Чтобы русские нацисты, которые любят подраться испугались?!...
В Бильбао накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» проходит митинг против болельщиков красно-белых. Фанатов московского клуба обвиняют в нацизме.
– Мы знаем, что фанаты «Спартака» – нацисты. И хотим этим митингом показать, что готовы защитить улицы своего города.
– С чего вы взяли, что фанаты «Спартака» – нацисты?
–А кто они? У всех фанатов есть взгляды. У нас – левые и антифашистские. А у спартаковских – правые, и это не секрет.
– Вы ждете, что митингом дело не ограничится?
– Мы не хотим драк, но готовы ко всему. В прошлом русские фанаты неоднократно устраивали драки в Европе. Им это нравится. Они любят показывать, какие они сильные герои. И мы собрались, чтобы показать – не выйдет! Это наш долг, – сказал один из организаторов митинга.
В первой игре баски победили со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет завтра на стадионе «Сан Мамес Баррия». Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
21 февраля 2018 г.
«Спартак» боятся в Бильбао. Не команду, а фанатов