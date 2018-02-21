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  • В Бильбао проходит митинг против болельщиков «Спартака». Фанатов красно-белых называют нацистами

В Бильбао проходит митинг против болельщиков «Спартака». Фанатов красно-белых называют нацистами

21 февраля 2018, 23:29
54

В Бильбао накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» проходит митинг против болельщиков красно-белых. Фанатов московского клуба обвиняют в нацизме.

– Мы знаем, что фанаты «Спартака» – нацисты. И хотим этим митингом показать, что готовы защитить улицы своего города.

– С чего вы взяли, что фанаты «Спартака» – нацисты?

–А кто они? У всех фанатов есть взгляды. У нас – левые и антифашистские. А у спартаковских – правые, и это не секрет.

– Вы ждете, что митингом дело не ограничится?

– Мы не хотим драк, но готовы ко всему. В прошлом русские фанаты неоднократно устраивали драки в Европе. Им это нравится. Они любят показывать, какие они сильные герои. И мы собрались, чтобы показать – не выйдет! Это наш долг, – сказал один из организаторов митинга.

В первой игре баски победили со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет завтра на стадионе «Сан Мамес Баррия». Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Спартак» боятся в Бильбао. Не команду, а фанатов

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Атлетик Спартак
Комментарии (54)
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GoldPlayFIFARus9
1519245518
"– Мы не хотим драк, но готовы ко всему. В прошлом русские фанаты неоднократно устраивали драки в Европе. Им это нравится. Они любят показывать, какие они сильные герои. И мы собрались, чтобы показать – не выйдет! Это наш долг" Эммм, вот зуб даю,если человек хочет драться,а ты идёшь такой с плакатом,что у него не выйдет,только на основании того что ты так решил, то это как тряпка для быка,только раззадорит дать ему в пятак))
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foreverorthodox
1519245646
Называют нацистами ту команду, в которой почти половина состава темнокожие)))) Ну не дебилы ли эти западные сми и те кто их читает?)))
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GoldPlayFIFARus9
1519245811
И вообще,с каких пор правые взгляды стали нацистскими? То,что толерастов не устраивает иная точка зрения с национальным само-сознанием не делает делает правых нацистами. Да и вообще,не им об этом говорить, ведь в этом клубе могут играть только Баски,то есть по их логике,тут не то что нацизм,тут вообще жесть что творится))). Тут даже Зенит без негров отдыхает))
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_Marqella_
1519245836
больная Европа...))
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insider_retro
1519245953
Это всё от безделья. Раз такие рьяные антифашисты, то сгоняли бы в одну известную страну, провели бы там выездную сессию своего движения, прошвырнулись бы с лозунгами!))
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alp
1519245988
победа спартака будет блестящим ответом этим дебилам...
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IVANRUS777
1519246618
Откуда они это взяли, хоть бы какие нибудь доказательства, факты привели, а то мы знаем и всё. Я знаю одно, что как быстро эти уроды забыли кто воевал на стороне фашисткой Германии, а чьи деды и бабушки своей кровью, неимоверными страданиями и разрушенными жизнями платили за то, чтобы эта коричневая мразота не завоевала мир. Не люди, а куча пустоголовых марионеток.
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DeMoN-MUFC
1519247612
А вы баскские провокаторы!
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zigbert
1519281812
Хотелось бы чтобы болельщики Спартака вели себя там достойно.Удачи Спартаку.
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Shogun
1519289111
Пока только хохлы 3,14здились
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