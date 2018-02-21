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  • Лига Европы. Гол Дзагоева принес ЦСКА победу над «Црвеной Звездой» и вывел в 1/8 финала

Лига Европы. Гол Дзагоева принес ЦСКА победу над «Црвеной Звездой» и вывел в 1/8 финала

21 февраля 2018, 21:51
72

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА на своем поле обыграл «Црвену Звезду» – 1:0. Автором единственного гола стал Алан Дзагоев.

Таким образом, московский клуб по сумме двух встреч (1:0) прошел в 1/8 финала.

Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч

ЦСКА (Россия) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Дзагоев, 45+1.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин (Набабкин, 26), Фернандес, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Вернблум, Витиньо (Миланов, 77), Муса.

«Црвена Звезда»: Борян, Стойкович, Савич, Ле Таллек, Родич, Йовичич (Рачич, 88), Дональд (Срнич, 78), Крстичич, Набуан, Радоньич (Аджич, 88), Пешич.

Предупреждения: Вернблум, 51; В. Березуцкий, 66; Кучаев, 83 – Стойкович, 68.

Первый матч – 0:0

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы ЦСКА Црвена Звезда
Комментарии (72)
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Shogun
1519239094
Просто молодцы
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slavа0508
1519239146
Поздравляю,Армейцев и болельщиков с победой!!!!
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4agaaa
1519239235
Первый пошёл!!! Вперёд Россия!!! Армейцам благодарность!
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insider_retro
1519239261
Армейцев с победой! Но номинальное нападение так и осталось беззубым! забивают все, кроме нападающих! Несуразности в последние минуты плеснули валидола и это, к сожалению, стабильно всегда! Но прошли! Будем смотреть и болеть дальше!)))))
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NIK32RUS
1519239346
Трудно было, но Всех с победой и набранными очками в таблицу!
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VVM1964
1519239398
Как говориться " игра забывается , а результат остается " , а результат в пользу ЦСКА , с чем их и поздравляю , но игра оставляет желать лучшего , слава богу , что на этом этапе досталась совсем никакая ЦЗ , но что будет дальше ?
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retiremen
1519239493
Болел за ЦСКА, но сложилось устойчивое мнение, что отскочили. Всех с победой. Краснодар отомщен.
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rostik-100
1519239530
ЭЭЭЭх,,, на 90-й чуть не поседел, но все по делу. Хочу лишь написать по Кучаеву, только был в атаке, уже на защите, может, по мастерству еще растет, но по физике на сегодня отлично ставлю ему.
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rostik-100
1519239616
Ох плюсы всем сегодня друг другу ставим. Все по делу. ЦСКА дальше удачи, остальные - берите пример.
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NIK32RUS
1519239753
Хорошее начало недели, жду побед от остальных клубов в ЛЕ!
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