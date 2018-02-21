Лига Европы. Гол Дзагоева принес ЦСКА победу над «Црвеной Звездой» и вывел в 1/8 финала

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА на своем поле обыграл «Црвену Звезду» – 1:0. Автором единственного гола стал Алан Дзагоев.

Таким образом, московский клуб по сумме двух встреч (1:0) прошел в 1/8 финала.

Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч

ЦСКА (Россия) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Дзагоев, 45+1.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин (Набабкин, 26), Фернандес, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Вернблум, Витиньо (Миланов, 77), Муса.

«Црвена Звезда»: Борян, Стойкович, Савич, Ле Таллек, Родич, Йовичич (Рачич, 88), Дональд (Срнич, 78), Крстичич, Набуан, Радоньич (Аджич, 88), Пешич.

Предупреждения: Вернблум, 51; В. Березуцкий, 66; Кучаев, 83 – Стойкович, 68.

Первый матч – 0:0

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