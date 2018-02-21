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    Лига Европы. Гол Дзагоева принес ЦСКА победу над «Црвеной Звездой» и вывел в 1/8 финала

    В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА на своем поле обыграл «Црвену Звезду» – 1:0. Автором единственного гола стал Алан Дзагоев.

    Таким образом, московский клуб по сумме двух встреч (1:0) прошел в 1/8 финала.

    Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч

    ЦСКА (Россия) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Дзагоев, 45+1.

    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин (Набабкин, 26), Фернандес, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Вернблум, Витиньо (Миланов, 77), Муса.

    «Црвена Звезда»: Борян, Стойкович, Савич, Ле Таллек, Родич, Йовичич (Рачич, 88), Дональд (Срнич, 78), Крстичич, Набуан, Радоньич (Аджич, 88), Пешич.

    Предупреждения: Вернблум, 51; В. Березуцкий, 66; Кучаев, 83 – Стойкович, 68.

    Первый матч – 0:0

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2018 21:51
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 10:25

      Поздравляю ЦСКА и их болельщиков с победой! молодцы достойно отыграли всю игры и смогли подловить соперника на ошибке!

      1
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      Рейтинг: +2569

      АЛЕКС 58 22 февраля 2018, 06:57

      ЦСКА с победой! Удачи всем нашим в ответных играх!

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 22 февраля 2018, 05:36

      Абсолютно два разных тайма - две разные команды на поле...Первая часть матча откровенно нагоняла скуку.Парни не знали что делать с мячом.ходили пешком ...Да и "юги" грамотно всё перекрывали...Во второй же половине встречи армейцы стали похожи на самих себя,заиграли стали появляться осмысленные комбинации.Такой ЦСКА нам нужен!!!Не смотря на то что сербы поддавили,создали небольшой напряг у наших ворот,армейцы не стушевались и довели матч до нужного результата.Молодцы!С победой!!!!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 февраля 2018, 03:50

      Армейцев с победой, но болельщикам, то есть нам, не позавидуешь, успокоительные употреблялись флаконами, ну да ладно, переживём и это...

      1
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      Рейтинг: +709

      monser08 22 февраля 2018, 01:06

      Молодцы!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 21 февраля 2018, 23:58

      Но всё равно ЦСКА-большие молодцы!

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 21 февраля 2018, 23:57

      Чистое везение,по игре и по моментам сербы играли лучше...

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 21 февраля 2018, 23:48

      поздравляю цска.

      2
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 21 февраля 2018, 23:45

      Приятно конечно и предсказуемо в силу слабости соперника, но с таким качеством игры дальше делать нечего

      -1
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      Рейтинг: +627

      Xiko 21 февраля 2018, 23:11

      Отлично. С победой, Армейцы! Надеюсь остальные Российские клубы пройдут дальше. Вперед Россия, Вперед Москва!! Пока МЫ едины, МЫ непобедимы!

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