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    Школьникам из Бильбао посоветовали пропустить занятия в день матча «Атлетик» – «Спартак»

    Власти школы в Бильбао, расположенной около «Сан-Мамеса» – стадиона «Атлетика», – порекомендовали ученикам пропустить завтрашние занятия. Об этом сообщило издание El Correo.

    Школа опасается беспорядков, связанных с приездом болельщиков «Спартака» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Источник уточнил, что учреждение при этом будет работать.

    На прошлой неделе «Бомбардир» писал о том, что баскские болельщики проведут демонстрации против красно-белых. В заметке издания Uriola сообщалось, что они считают взгляды и деятельность фанатов «Спартака» фашистскими.

    Напомним, встреча в Москве завершилась поражением команды Массимо Карреры со счетом 1:3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2018 16:40
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 22 февраля 2018, 10:26

      Самое смешное что приехало максимум 700 человек, а их бояться словно Спецназа)) РУССКИЕ ВПЕРЁД!!!!

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 22 февраля 2018, 09:02

      а мы за Каталонию переживали...у них,видимо,проблем нет никаких,кроме как выдумать предлог и поорать сходить толпой...провоцировать будут - потом очередная порция обвинений в адрес России и Спартака в её лице...((

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 22 февраля 2018, 00:58

      Мда... Одураченная и запуганная Европа, пожалеть только убогих остаётся, что ещё скажешь...

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 22 февраля 2018, 00:43

      У этих западно-европейских уродов паранойя на РОССИЮ чистой воды.

      2
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      Рейтинг: +733

      rammax fcsm 21 февраля 2018, 21:57

      Фанаты Спартака едят детей!!!! А вы не знали?

      2
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 21 февраля 2018, 19:15

      Орда прибывает!

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 21 февраля 2018, 18:55

      Боятся, значит уважают......

      -1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 21 февраля 2018, 18:17

      Ух ты, фашизм нашли. Чья бы корова мычала. Мало того, что фашистский режим в Испании продержался дольше, чем где-либо в Европе, так ещё и сами баски пропагандируют идеологию полную, как минимум,национализма, а то и нацизма.
      Наши болельщики конечно не ангелы, но испанцы, включая национальные меньшинства, по моему мнению, из-за своей политики исторически потеряли право обвинять кого-либо в дискриминации и фашизме.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 февраля 2018, 18:17

      прям монстрами какими-то русских как обычно выставляют, как будто смерч ожидается сидите все дома никому не выходить, закрыть окна и двери и забаррикадироваться в укрытии))

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      Рейтинг: +11240

      alp 21 февраля 2018, 17:51

      поскольку, один хер - русские будут виноваты, пусь уж тогда спартаковские вскроют картер всем встречающимся им на пути эспанцам в символике отлетико

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