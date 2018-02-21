Школьникам из Бильбао посоветовали пропустить занятия в день матча «Атлетик» – «Спартак»

Власти школы в Бильбао, расположенной около «Сан-Мамеса» – стадиона «Атлетика», – порекомендовали ученикам пропустить завтрашние занятия. Об этом сообщило издание El Correo.

Школа опасается беспорядков, связанных с приездом болельщиков «Спартака» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Источник уточнил, что учреждение при этом будет работать.

На прошлой неделе «Бомбардир» писал о том, что баскские болельщики проведут демонстрации против красно-белых. В заметке издания Uriola сообщалось, что они считают взгляды и деятельность фанатов «Спартака» фашистскими.

Напомним, встреча в Москве завершилась поражением команды Массимо Карреры со счетом 1:3.