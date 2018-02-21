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  • Школьникам из Бильбао посоветовали пропустить занятия в день матча «Атлетик» – «Спартак»

Школьникам из Бильбао посоветовали пропустить занятия в день матча «Атлетик» – «Спартак»

21 февраля 2018, 16:40
15

Власти школы в Бильбао, расположенной около «Сан-Мамеса» – стадиона «Атлетика», – порекомендовали ученикам пропустить завтрашние занятия. Об этом сообщило издание El Correo.

Школа опасается беспорядков, связанных с приездом болельщиков «Спартака» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Источник уточнил, что учреждение при этом будет работать.

На прошлой неделе «Бомбардир» писал о том, что баскские болельщики проведут демонстрации против красно-белых. В заметке издания Uriola сообщалось, что они считают взгляды и деятельность фанатов «Спартака» фашистскими.

Напомним, встреча в Москве завершилась поражением команды Массимо Карреры со счетом 1:3.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Атлетик Спартак
Комментарии (15)
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vladimir-7
1519222996
Испанцы забыли, кто им помогал в борьбе с фашистами. Нужно показать им фильм о помощи советской армии в Испании.
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Axe111
1519223402
Правильно. Не каждый день увидишь как Атлетик 7 голов забивает
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Чикомас
1519223763
Что за хрень...где здесь футбол?
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alp
1519224676
поскольку, один хер - русские будут виноваты, пусь уж тогда спартаковские вскроют картер всем встречающимся им на пути эспанцам в символике отлетико
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OfaZavr
1519226268
прям монстрами какими-то русских как обычно выставляют, как будто смерч ожидается сидите все дома никому не выходить, закрыть окна и двери и забаррикадироваться в укрытии))
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Viper for CSKA
1519226270
Ух ты, фашизм нашли. Чья бы корова мычала. Мало того, что фашистский режим в Испании продержался дольше, чем где-либо в Европе, так ещё и сами баски пропагандируют идеологию полную, как минимум,национализма, а то и нацизма. Наши болельщики конечно не ангелы, но испанцы, включая национальные меньшинства, по моему мнению, из-за своей политики исторически потеряли право обвинять кого-либо в дискриминации и фашизме.
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qwera 1969
1519228529
Боятся, значит уважают......
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rammax fcsm
1519239474
Фанаты Спартака едят детей!!!! А вы не знали?
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anatolich72
1519249402
У этих западно-европейских уродов паранойя на РОССИЮ чистой воды.
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Bivaliy67
1519250333
Мда... Одураченная и запуганная Европа, пожалеть только убогих остаётся, что ещё скажешь...
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