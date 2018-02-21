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    Анри: «Чтобы выйти из тени Месси, Неймару надо сменить вид спорта»

    Экс-нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о переходе Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

    «Не знаю, ушел ли он из «Барселоны» только ради того, чтобы выйти из тени Месси.

    На самом деле каждый футболист так или иначе находится в тени Месси. Поэтому Неймару надо сменить вид спорта, чтобы это поменять», – сказал француз.

    Напомним, сумма августовской сделки составила 222 миллиона евро. Трансфер стал самым дорогим в истории.

    Статистика 26-летнего Неймара в текущем сезоне – 29 голов и 17 результативных передач в 29 играх всех турниров.

    Источник: Marca

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    21.02.2018 16:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 февраля 2018, 13:08

      Хорошо сказано.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +982

      O-Z 22 февраля 2018, 11:17

      Нах такой игрок не нужен в мою команду петух гамбурский. Не стоит он не каких 222 лямов.. 222 рубля бы не дал. чмошники не нужны не за какие деньги.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 21 февраля 2018, 18:59

      Глупо, менять вид спорта нужно всем футболистам, чтобы выйти из тени Пеле

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 21 февраля 2018, 18:25

      Угу, таблички с раундами будет, плакса, в боксе выносить.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 17:13

      Подойдёт кёрлинг.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 февраля 2018, 16:58

      откроет федерацию бразильского BANDY, и уж там Лео Месси точняк 1000 пудово будет у Неймара в тени...

      0
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      Рейтинг: +575

      Mark68 21 февраля 2018, 16:48

      ...если он(Неймар) будет и дальше так себя "вести"...,то ему место не в футболе,а в известном цирке...

      4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 февраля 2018, 16:26

      Сейчас ПСЖ еще от реала в ЛЧ вылетит, тогда неймар поймет что его переход в ПСЖ был ошибкой. Остается разве что переход а реал, а там смена поколений назревает. так и будет шататься в поисках утраченного.

      2
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 21 февраля 2018, 16:25

      Каким бы гниловатым человеком Неймар не был, судя по его поведению, но его статистика впечатляет, конечно.

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > PUZIAKA 21 февраля 2018, 17:58

      Вся его статистика никого не впечатляет, если только детей со двора! И дальновидный Анри не даст соврать! Пока Месси играет, Неймар так и будет невидимой тенью, которая будет искать утешение лишь в поисках больших денег и не более того...!

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