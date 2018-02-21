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  • Анри: «Чтобы выйти из тени Месси, Неймару надо сменить вид спорта»

Анри: «Чтобы выйти из тени Месси, Неймару надо сменить вид спорта»

21 февраля 2018, 16:21
10

Экс-нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о переходе Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Не знаю, ушел ли он из «Барселоны» только ради того, чтобы выйти из тени Месси.

На самом деле каждый футболист так или иначе находится в тени Месси. Поэтому Неймару надо сменить вид спорта, чтобы это поменять», – сказал француз.

Напомним, сумма августовской сделки составила 222 миллиона евро. Трансфер стал самым дорогим в истории.

Статистика 26-летнего Неймара в текущем сезоне – 29 голов и 17 результативных передач в 29 играх всех турниров.

Источник: Marca
Франция. Лига 1 Испания. Примера Барселона ПСЖ Месси Лионель Неймар
Комментарии (10)
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PUZIAKA
1519219544
Каким бы гниловатым человеком Неймар не был, судя по его поведению, но его статистика впечатляет, конечно.
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Павел Буре
1519219579
Сейчас ПСЖ еще от реала в ЛЧ вылетит, тогда неймар поймет что его переход в ПСЖ был ошибкой. Остается разве что переход а реал, а там смена поколений назревает. так и будет шататься в поисках утраченного.
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Mark68
1519220888
...если он(Неймар) будет и дальше так себя "вести"...,то ему место не в футболе,а в известном цирке...
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koli4ka
1519221481
откроет федерацию бразильского BANDY, и уж там Лео Месси точняк 1000 пудово будет у Неймара в тени...
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DOCTOR PENALTY
1519222380
Подойдёт кёрлинг.
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Viper for CSKA
1519226759
Угу, таблички с раундами будет, плакса, в боксе выносить.
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directorpg
1519228744
Глупо, менять вид спорта нужно всем футболистам, чтобы выйти из тени Пеле
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O-Z
1519287449
Нах такой игрок не нужен в мою команду петух гамбурский. Не стоит он не каких 222 лямов.. 222 рубля бы не дал. чмошники не нужны не за какие деньги.
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iBragim2102
1519466936
Хорошо сказано.
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