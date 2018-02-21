Анри: «Чтобы выйти из тени Месси, Неймару надо сменить вид спорта»

Экс-нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о переходе Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Не знаю, ушел ли он из «Барселоны» только ради того, чтобы выйти из тени Месси.

На самом деле каждый футболист так или иначе находится в тени Месси. Поэтому Неймару надо сменить вид спорта, чтобы это поменять», – сказал француз.

Напомним, сумма августовской сделки составила 222 миллиона евро. Трансфер стал самым дорогим в истории.

Статистика 26-летнего Неймара в текущем сезоне – 29 голов и 17 результативных передач в 29 играх всех турниров.