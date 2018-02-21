Смольников: «В Глазго против «Селтика» пришлось тяжело, но завтра будет другая игра»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников ответил на вопрос о предстоящем матче с «Селтиком» в 1/16 финала Лиги Европы.

– Команда провела сборы в Риме. Как прошла работа?

– Да, мы сразу после Глазго поехали в Рим. У нас там был короткий сбор, где мы ежедневно тренировались. Для нас были созданы все условия – и для тренировок, и для восстановления. Все прошло отлично.

– С точки зрения психологии не полезнее ли было вернуться в Петербург?

– Нам разрешили провести время с семьей – жены и дети могли к нам приехать. Думаю, сборы в Италии были сделаны, потому что в Петербурге были не лучшие погодные условия и не было полей, где можно тренироваться. А там были все условия для подготовки.

– Как вам газон стадиона «Санкт-Петербург»?

– Поле новое, отличное. С ним никаких проблем нет. Родное поле, родной стадион. Завтра будет совсем другая игра, и мы сможем добиться лучшего результата.

– Как вы чувствуете себя с физической точки зрения по сравнению с первой игрой? Показалось, что «Селтик» вас просто перебегал.

– В любом случае это не говорит о том, что мы плохо готовы физически. Это был первый матч года. «Селтик» хорошо начал, показал хорошую физическую готовность и нам пришлось достаточно тяжело. Но завтра совершенно точно будет другая игра – на нашем стадионе и с нашими болельщиками.

– Насколько было тяжело играть против в первой встрече?

– Это очень хороший и физически сильный игрок. «Селтик» делает акцент на физике, и из-за этого нам пришлось тяжело. Во втором тайме мы выровняли игру, к тому же соперник сбавил обороты. Обидно, что все-таки пропустили. Думаю, что в наших силах отыграться и пройти дальше.

Напомним, встреча в Глазго завершилась победой «кельтов» с минимальным счетом.