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  • Смольников: «В Глазго против «Селтика» пришлось тяжело, но завтра будет другая игра»

Смольников: «В Глазго против «Селтика» пришлось тяжело, но завтра будет другая игра»

21 февраля 2018, 15:25
5

Защитник «Зенита» Игорь Смольников ответил на вопрос о предстоящем матче с «Селтиком» в 1/16 финала Лиги Европы.

– Команда провела сборы в Риме. Как прошла работа?

– Да, мы сразу после Глазго поехали в Рим. У нас там был короткий сбор, где мы ежедневно тренировались. Для нас были созданы все условия – и для тренировок, и для восстановления. Все прошло отлично.

– С точки зрения психологии не полезнее ли было вернуться в Петербург?

– Нам разрешили провести время с семьей – жены и дети могли к нам приехать. Думаю, сборы в Италии были сделаны, потому что в Петербурге были не лучшие погодные условия и не было полей, где можно тренироваться. А там были все условия для подготовки.

– Как вам газон стадиона «Санкт-Петербург»?

– Поле новое, отличное. С ним никаких проблем нет. Родное поле, родной стадион. Завтра будет совсем другая игра, и мы сможем добиться лучшего результата.

– Как вы чувствуете себя с физической точки зрения по сравнению с первой игрой? Показалось, что «Селтик» вас просто перебегал.

– В любом случае это не говорит о том, что мы плохо готовы физически. Это был первый матч года. «Селтик» хорошо начал, показал хорошую физическую готовность и нам пришлось достаточно тяжело. Но завтра совершенно точно будет другая игра – на нашем стадионе и с нашими болельщиками.

– Насколько было тяжело играть против Кирана Тирни в первой встрече?

– Это очень хороший и физически сильный игрок. «Селтик» делает акцент на физике, и из-за этого нам пришлось тяжело. Во втором тайме мы выровняли игру, к тому же соперник сбавил обороты. Обидно, что все-таки пропустили. Думаю, что в наших силах отыграться и пройти дальше.

Напомним, встреча в Глазго завершилась победой «кельтов» с минимальным счетом.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Зенит Селтик Смольников Игорь
Комментарии (5)
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Zubo
1519217876
Конечно нужно обострять впереди, последний пас вперёд, если некому то на открытое пространство, если нет такого идёшь сам...
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Garrincha58
1519224173
Михаил Боярский: "Зенит" не пройдет "Селтик". Известный российский артист Михаил Боярский выразил мнение, что "Зенит" не сможет обыграть "Селтик" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. – "Зенит" не пройдет "Селтик", который произвел на меня очень сильное впечатление. Думаю, дома мы у них не выиграем. Не получится, – приводит слова Боярского "СЭ". и я и я того же мнения
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Zeff
1519228482
Зря Данни отпустили. В безумный футбол играем.
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Zenmaster
1519238035
Главное стараться и выложиться на 200% -- победить можно и нужно !!!
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