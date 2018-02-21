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    Смольников: «В Глазго против «Селтика» пришлось тяжело, но завтра будет другая игра»

    Защитник «Зенита» Игорь Смольников ответил на вопрос о предстоящем матче с «Селтиком» в 1/16 финала Лиги Европы.

    – Команда провела сборы в Риме. Как прошла работа?

    – Да, мы сразу после Глазго поехали в Рим. У нас там был короткий сбор, где мы ежедневно тренировались. Для нас были созданы все условия – и для тренировок, и для восстановления. Все прошло отлично.

    – С точки зрения психологии не полезнее ли было вернуться в Петербург?

    – Нам разрешили провести время с семьей – жены и дети могли к нам приехать. Думаю, сборы в Италии были сделаны, потому что в Петербурге были не лучшие погодные условия и не было полей, где можно тренироваться. А там были все условия для подготовки.

    – Как вам газон стадиона «Санкт-Петербург»?

    – Поле новое, отличное. С ним никаких проблем нет. Родное поле, родной стадион. Завтра будет совсем другая игра, и мы сможем добиться лучшего результата.

    – Как вы чувствуете себя с физической точки зрения по сравнению с первой игрой? Показалось, что «Селтик» вас просто перебегал.

    – В любом случае это не говорит о том, что мы плохо готовы физически. Это был первый матч года. «Селтик» хорошо начал, показал хорошую физическую готовность и нам пришлось достаточно тяжело. Но завтра совершенно точно будет другая игра – на нашем стадионе и с нашими болельщиками.

    – Насколько было тяжело играть против Кирана Тирни в первой встрече?

    – Это очень хороший и физически сильный игрок. «Селтик» делает акцент на физике, и из-за этого нам пришлось тяжело. Во втором тайме мы выровняли игру, к тому же соперник сбавил обороты. Обидно, что все-таки пропустили. Думаю, что в наших силах отыграться и пройти дальше.

    Напомним, встреча в Глазго завершилась победой «кельтов» с минимальным счетом.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.02.2018 15:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 февраля 2018, 21:33

      Главное стараться и выложиться на 200% -- победить можно и нужно !!!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 февраля 2018, 18:54

      Зря Данни отпустили. В безумный футбол играем.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 февраля 2018, 17:42

      Михаил Боярский: "Зенит" не пройдет "Селтик".

      Известный российский артист Михаил Боярский выразил мнение, что "Зенит" не сможет обыграть "Селтик" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

      – "Зенит" не пройдет "Селтик", который произвел на меня очень сильное впечатление. Думаю, дома мы у них не выиграем. Не получится, – приводит слова Боярского "СЭ". и я и я того же мнения

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 21 февраля 2018, 15:57

      Конечно нужно обострять впереди, последний пас вперёд, если некому то на открытое пространство, если нет такого идёшь сам...

      4
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