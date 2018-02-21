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    Инфантино: «Россия на 99 процентов готова к проведению ЧМ-2018»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Россия практически полностью готова к проведению чемпионата мира-2018.

    Ранее Инфантино провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил подготовку страны к старту турнира.

    «Россия на 99 процентов готова к проведению у себя чемпионата мира. Они наносят последние штрихи. Все, кто отправится в Россию, фантастически проведут время», – сказал Инфантино.

    ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: AFP

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    21.02.2018 10:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 февраля 2018, 15:31

      Инфантино, расскажи о готовности каждого стадиона в РФ, но не со слов В.Путина или Мутко, а комиссии ФИФА. с учётом готовности и инфра-
      структуры.

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