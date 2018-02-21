Инфантино: «Россия на 99 процентов готова к проведению ЧМ-2018»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Россия практически полностью готова к проведению чемпионата мира-2018.

Ранее Инфантино провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил подготовку страны к старту турнира.

«Россия на 99 процентов готова к проведению у себя чемпионата мира. Они наносят последние штрихи. Все, кто отправится в Россию, фантастически проведут время», – сказал Инфантино.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.