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  • Романцев: «Наша группа на ЧМ-2018 – самая сложная. Не пожелал бы себе такую»

Романцев: «Наша группа на ЧМ-2018 – самая сложная. Не пожелал бы себе такую»

20 февраля 2018, 23:38
36

Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев дал оценку группе нашей команды на чемпионате мира-2018. Специалист считает квартет под литерой «А» сложным.

«Все наши «ура-журналисты» трубят, что досталась группа «жизни». А я считаю, что у нас группа не самая сильная, но самая сложная. Почему? Да потому что люди сидят в Саудовской Аравии, Египте, Уругвае и говорят: «Да елки-палки, мы же можем выйти!» И они будут выходить на каждый матч и биться.

У нас нет аутсайдера, вот что самое страшное. Как и фаворита. По силе – да, группа не самая сильная. Но по сложности – самая-самая. Были бы условные Германия и Бразилия, мы бы понимали, что они – фавориты, нам с ними пока сложно.

А здесь каждая игра будет от ножа. И с той стороны приедут не мальчики для битья, а мужики, настроенные на выход в следующий раунд. Я бы себе такую группу не пожелал», – сказал Романцев.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Романцев Олег
Комментарии (36)
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mihail200606
1519159419
Специалист.. Выходить надо было из той группы на чм-2002, когда сборную тренировал.. Там правда относительно легкая группа была.. Просрал тогда ..а теперь рассуждает
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la verdad
1519159520
Теория интересная, но отражает российский взгляд на отношение к ЧМ. Моё мнение - любая команда, попавшая на ЧМ, будет биться против любого соперника, а не заниматься расчётами, как любят наши "специалисты".
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Rooney102
1519159524
а другие не будут так наверно думать?Только у этих класс пониже,а те же условные Германия и Бразилия даже поиграть не дадут
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VVM1964
1519160519
Интересно , а каких соперников хотел бы Романцев , думаю что они не пробились на ЧМ , хотя судя по его логике возможно нам нужны были Испанцы , Немцы , Бразильцы ....
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WhiteEgon
1519161362
Конечно сложная по сравнению с Тунисом,Японей и Венгрией.
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sprint5
1519164070
вся сложность заключается не в этих командах а в самой российской команде
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APchelov
1519165648
Романцев решил подстраховаться ))) Мол, потом - я же говорил. По сути расписался, что мы мало чего стоим
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zigbert
1519192661
Конечно Романцев предупреждает,легких побед не будет.Тем и интересен футбол. А поддержка болельщиков,тоже кое что значит.
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Torvald64
1519198590
Конечно, сложная - в случае невыхода хрен найдёшь оправдания. Была бы Бразилия с Германией - практически беспроигрышный вариант. Вышли - герои, не вышли - ну а чего вы хотели с такими соперниками?)
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Чикомас
1519198998
Попали бы в группу с Гибралтаром, Монако и Сан-Марино, тоже бы сокрушался, что не повезло. Сильнейшая группа попалась..Еще не обосрались, а уже отмазки ищут....
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