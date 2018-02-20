Романцев: «Наша группа на ЧМ-2018 – самая сложная. Не пожелал бы себе такую»

Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев дал оценку группе нашей команды на чемпионате мира-2018. Специалист считает квартет под литерой «А» сложным.

«Все наши «ура-журналисты» трубят, что досталась группа «жизни». А я считаю, что у нас группа не самая сильная, но самая сложная. Почему? Да потому что люди сидят в Саудовской Аравии, Египте, Уругвае и говорят: «Да елки-палки, мы же можем выйти!» И они будут выходить на каждый матч и биться.

У нас нет аутсайдера, вот что самое страшное. Как и фаворита. По силе – да, группа не самая сильная. Но по сложности – самая-самая. Были бы условные Германия и Бразилия, мы бы понимали, что они – фавориты, нам с ними пока сложно.

А здесь каждая игра будет от ножа. И с той стороны приедут не мальчики для битья, а мужики, настроенные на выход в следующий раунд. Я бы себе такую группу не пожелал», – сказал Романцев.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.