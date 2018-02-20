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    Романцев: «Наша группа на ЧМ-2018 – самая сложная. Не пожелал бы себе такую»

    Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев дал оценку группе нашей команды на чемпионате мира-2018. Специалист считает квартет под литерой «А» сложным.

    «Все наши «ура-журналисты» трубят, что досталась группа «жизни». А я считаю, что у нас группа не самая сильная, но самая сложная. Почему? Да потому что люди сидят в Саудовской Аравии, Египте, Уругвае и говорят: «Да елки-палки, мы же можем выйти!» И они будут выходить на каждый матч и биться.

    У нас нет аутсайдера, вот что самое страшное. Как и фаворита. По силе – да, группа не самая сильная. Но по сложности – самая-самая. Были бы условные Германия и Бразилия, мы бы понимали, что они – фавориты, нам с ними пока сложно.

    А здесь каждая игра будет от ножа. И с той стороны приедут не мальчики для битья, а мужики, настроенные на выход в следующий раунд. Я бы себе такую группу не пожелал», – сказал Романцев.

    Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2018 23:38
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +208

      Rockstody 22 февраля 2018, 18:30

      ХЗ,я считаю только Саудитов слабее ..

      0
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 21 февраля 2018, 15:13

      точняк

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 февраля 2018, 12:47

      все верно, не стоит радоваться раньше времени а нужно любого соперника воспринимать как самого грозного фаворита.

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 февраля 2018, 10:43

      Попали бы в группу с Гибралтаром, Монако и Сан-Марино, тоже бы сокрушался, что не повезло. Сильнейшая группа попалась..Еще не обосрались, а уже отмазки ищут....

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 21 февраля 2018, 10:36

      Конечно, сложная - в случае невыхода хрен найдёшь оправдания. Была бы Бразилия с Германией - практически беспроигрышный вариант. Вышли - герои, не вышли - ну а чего вы хотели с такими соперниками?)

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 21 февраля 2018, 10:06

      Хорошо , что он сейчас не тренируют ! С таким настроем можно вообще не играть матчи

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 февраля 2018, 08:57

      Конечно Романцев предупреждает,легких побед не будет.Тем и интересен футбол. А поддержка болельщиков,тоже кое что значит.

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      Рейтинг: +2390

      baden69 21 февраля 2018, 08:29

      Для нашей сборной любая группа сложная, т.к. с любой командой нужно играть. Для наших чем слабее соперники, тем сложнее группа.

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 21 февраля 2018, 07:18

      А что здесь рассуждать :
      -Египет 1
      -Уругвай 2
      -Россия и СА поделят 3 строчку с одинаковыми очками

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 февраля 2018, 06:00

      Заранее подстрелил соломки,печально

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