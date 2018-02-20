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    Божович: «Видно, что Дзюба прибавляет»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович после товарищеского матча с казахстанским «Кайратом» (0:0) оценил игру своего форварда Артема Дзюбы. Черногорец считает, что нападающий прогрессирует.

    – Матч против «Кайрата» получился хорошим, несмотря на счет 0:0. Голевые моменты возникали как у нас, так и соперника. В первом тайме два-три шанса создали именно мы, но, к сожалению, не использовали их. А так бы игра могла пойти по-другому.

    – Как Вам игра Дзюбы?

    – Очень хорошо! Он имел один прекрасный момент. Не забил, но видно, что Артем прибавляет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2018 21:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 21 февраля 2018, 08:46

      Ну да...Прибавляет....Раньше хватало 200-250 грамм, теперь не менее чем поллитра...

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 21 февраля 2018, 01:01

      без Габулова Арсенал в ФНЛ улетит.. он то тащил команду

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 21 февраля 2018, 01:00

      «Видно, что Дзюба прибавляет»
      уже по полтора пузыря в день пьет?)))

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 февраля 2018, 00:09

      голы то где

      0
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 20 февраля 2018, 22:51

      Скоро станет "тренеришкой" Божович

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 февраля 2018, 22:16

      Сдвинулся с минусовой отметки в сторону нулевой

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 февраля 2018, 21:31

      ой да б л я ть хватит уже а!?С у ка аж зла нехватает когда хвалят этих у е б анов.

      1
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit > 3a zenit 20 февраля 2018, 22:25

      Уже локти кусаете?Такого напа профукали!:)

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > gunstilzit 21 февраля 2018, 00:03

      ага плачу навзрыд прям.

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