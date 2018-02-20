Божович: «Видно, что Дзюба прибавляет»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович после товарищеского матча с казахстанским «Кайратом» (0:0) оценил игру своего форварда Артема Дзюбы. Черногорец считает, что нападающий прогрессирует.

– Матч против «Кайрата» получился хорошим, несмотря на счет 0:0. Голевые моменты возникали как у нас, так и соперника. В первом тайме два-три шанса создали именно мы, но, к сожалению, не использовали их. А так бы игра могла пойти по-другому.

– Как Вам игра Дзюбы?

– Очень хорошо! Он имел один прекрасный момент. Не забил, но видно, что Артем прибавляет.