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    Фернандеш заявил, что матч с «Ниццей» будет жарким

    Полузащитник московского «Локомотива» Мануэль Фернандеш поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против французской «Ниццы». Напомним, первая игра завершилась победой россиян со счетом 3:2.

    «Мы соскучились по болельщикам, по стадиону. Не жду теплой погоды, но матч будет жарким. Уверен, «Ницца» пойдет вперед, им нужно забивать. Посмотрим, каким будет план на игру. Надеюсь, мы продолжим так же, как в первом матче с «Ниццей».

    Французская лига славится своей физикой. Там всегда были сильные и быстрые игроки. Главная отличительная черта «Ниццы» – контроль мяча. Соперник может подолгу катать мяч, создавать проблемы на флангах», – сказал португалец.

    Матч в Черкизово начнется в 19:00 по Москве 22 февраля.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    20.02.2018 19:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 февраля 2018, 11:23

      Да все ответки будут жаркими. Но на вас ( а в первую очередь на тебя) мы все очень надеемся .Не подведи!!!!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 февраля 2018, 01:03

      Пускай катают себе мяч на своей половине....))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 20 февраля 2018, 20:09

      Если мы будем играть первым номером,давить,создавать остроту,ни в коем случае не бояться,то все получится! Как и у хоккейной сборной на олимпиаде!

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 19:58

      Больших проблем у Локомотива быть не должно.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 19:33

      ну вы уж там постарайтесь и бейтесь до последнего как в первом матче!

      6
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 февраля 2018, 19:17

      Нового тебе хет-трика Ману! Победы Локо!!!

      6
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