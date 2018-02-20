Фернандеш заявил, что матч с «Ниццей» будет жарким

Полузащитник московского «Локомотива» Мануэль Фернандеш поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против французской «Ниццы». Напомним, первая игра завершилась победой россиян со счетом 3:2.

«Мы соскучились по болельщикам, по стадиону. Не жду теплой погоды, но матч будет жарким. Уверен, «Ницца» пойдет вперед, им нужно забивать. Посмотрим, каким будет план на игру. Надеюсь, мы продолжим так же, как в первом матче с «Ниццей».

Французская лига славится своей физикой. Там всегда были сильные и быстрые игроки. Главная отличительная черта «Ниццы» – контроль мяча. Соперник может подолгу катать мяч, создавать проблемы на флангах», – сказал португалец.

Матч в Черкизово начнется в 19:00 по Москве 22 февраля.