Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов: «Смолов — перераскрученный форвард»

19 февраля 2018, 23:19
13

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

«Соглашусь, что Смолов – перераскрученный форвард. Он хочет играть в чемпионатах с большой интенсивностью. А он подвержен к травмам. Еще надо подумать, где ему будет лучше.

Смолов или Кокорин? По бомбардирским качествам, то Смолов. Но Кокорин более независимый игрок и может делать моменты за счет своей скорости и индивидуальных качеств», — сказал Бубнов.

Напомним, что Смоловым интересовался «Вест Хэм».

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Бубнов Александр
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VikNMar
1519074391
Чья бы корова мычала ......
Ответить
Павел Амурский
1519074592
Бубнов прав.
Ответить
prezent2017
1519075070
У быков хвосты тоже раскручены. Наверно Смолов крутил.
Ответить
TUMS
1519075465
Бомбардир! Уберите с вашего ресурса этого Бубнова, пусть на других сайтах воду мутит.
Ответить
woyser
1519078484
Нормальный он нап, один из лучших в стране из русскоязычных. Бубнов, как всегда сморозил очередную нелепость.
Ответить
Cromathaar
1519085779
Может и так, но лучше-то нет
Ответить
Viper for CSKA
1519098965
Не могу не согласиться. У нас вообще в чемпионате мало толковых нападающих. Понятно, что Смолов и Кокорин - лучшие форварды для сборной, но в серьезных чемпионат ах делать им нечего. Максимум - аутсайдеры топ-4 или середники Лиги 1. На большее банально не хватит физических кондиций, технического оснащения и главное- умения вести борьбу.
Ответить
mr. Perdony
1519110331
наш дно
Ответить
zigbert
1519117803
Да но простите Смолов забивает стабильно.
Ответить
REDAT
1519128643
Это Зенит и Кокорин перераскрученный, а Федя стабильный молодец!!!!!!!!
Ответить
Главные новости
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
1
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
1
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
9
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
5
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
5
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
6
Все новости
Все новости
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
5
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
4
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
17
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
6
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+