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    Бубнов: «Смолов — перераскрученный форвард»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    «Соглашусь, что Смолов – перераскрученный форвард. Он хочет играть в чемпионатах с большой интенсивностью. А он подвержен к травмам. Еще надо подумать, где ему будет лучше.

    Смолов или Кокорин? По бомбардирским качествам, то Смолов. Но Кокорин более независимый игрок и может делать моменты за счет своей скорости и индивидуальных качеств», — сказал Бубнов.

    Напомним, что Смоловым интересовался «Вест Хэм».

    Источник: Спорт FM

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    19.02.2018 23:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +354

      REDAT 20 февраля 2018, 15:10

      Это Зенит и Кокорин перераскрученный, а Федя стабильный молодец!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 12:10

      Да но простите Смолов забивает стабильно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 20 февраля 2018, 10:05

      наш дно

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 20 февраля 2018, 06:56

      Не могу не согласиться. У нас вообще в чемпионате мало толковых нападающих. Понятно, что Смолов и Кокорин - лучшие форварды для сборной, но в серьезных чемпионат ах делать им нечего. Максимум - аутсайдеры топ-4 или середники Лиги 1. На большее банально не хватит физических кондиций, технического оснащения и главное- умения вести борьбу.

      0
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 20 февраля 2018, 03:16

      Может и так, но лучше-то нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 20 февраля 2018, 01:14

      Нормальный он нап, один из лучших в стране из русскоязычных. Бубнов, как всегда сморозил очередную нелепость.

      3
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > woyser 20 февраля 2018, 09:07

      Да всё правильно он сказал,,,,,для России он норм а в сильном чемпе от него пшик останется

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser > slavutiq70 21 февраля 2018, 01:22

      Ну, тогда нах российский футбол, запретить его полности. один хрен г...о. Умного Бубнова в Европу, пусть ценные советы тамошним тренерам даёт.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 20 февраля 2018, 00:24

      Бомбардир! Уберите с вашего ресурса этого Бубнова, пусть на других сайтах воду мутит.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 февраля 2018, 00:17

      У быков хвосты тоже раскручены. Наверно Смолов крутил.

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      Рейтинг: +17756

      paracetamol > gosproektikabinet 28 февраля 2018, 09:36

      Частный бизнесмен всю Россию обобрал для своей команды недоделанной.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 20 февраля 2018, 00:09

      Бубнов прав.

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 20 февраля 2018, 00:06

      Чья бы корова мычала ......

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