Бубнов: «Смолов — перераскрученный форвард»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

«Соглашусь, что Смолов – перераскрученный форвард. Он хочет играть в чемпионатах с большой интенсивностью. А он подвержен к травмам. Еще надо подумать, где ему будет лучше.

Смолов или Кокорин? По бомбардирским качествам, то Смолов. Но Кокорин более независимый игрок и может делать моменты за счет своей скорости и индивидуальных качеств», — сказал Бубнов.

Напомним, что Смоловым интересовался «Вест Хэм».