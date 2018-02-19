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    Азар: «Интерес «Реала»? Да они уже несколько лет интересуются. Я счастлив в «Челси»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о возможном переходе в «Реал».

    «Я играю в «Челси», у меня еще два с половиной года по контракту. Я хорошо чувствую себя здесь и играю в каждом матче.

    Интерес «Реала»? Да они уже несколько лет интересуются — если не «Реал», то «ПСЖ», если не «ПСЖ», то «Реал». Я счастлив в «Челси».

    Давление на Конте? Мы вместе побеждаем, мы вместе проигрываем. Не видел ни одного игрока, который был бы не с тренером. Все его поддерживают. Все, чего мы хотим, — подняться в таблице выше и хорошо сыграть с «Барселоной», — сказал Азар.

    Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Барселона» пройдет завтра в Лондоне.

    Источник: Skysports

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    19.02.2018 21:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 февраля 2018, 22:08

      Щас тебя деньгой и возможными трофеями поманят,побежишь,как миленький,позабыв о "счастье"

      1
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      Рейтинг: +214

      Yurini > Антон bx14e 20 февраля 2018, 18:16

      Если бы хотел бабла он... еще бы года 2 или 3 назад свалил бы... что за бред! У него эти предложения каждый год... Но Азар не повёлся на бабло... Так бы ушел давным давно!

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      Рейтинг: +214

      Yurini 19 февраля 2018, 22:07

      Интерес «Реала»? Да они уже несколько лет интересуются — если не «Реал», то «ПСЖ», если не «ПСЖ», то «Реал». Я счастлив в «Челси». Красавчик Азар, Синий Навсегда! А Соседям Реала, Барсе будет нелегко на Стэмфорде! Вперёд синие!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Yurini 20 февраля 2018, 20:13

      Может ты и прав..Жаль,что он не в Локомотиве!)

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