Азар: «Интерес «Реала»? Да они уже несколько лет интересуются. Я счастлив в «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о возможном переходе в «Реал».

«Я играю в «Челси», у меня еще два с половиной года по контракту. Я хорошо чувствую себя здесь и играю в каждом матче.

Интерес «Реала»? Да они уже несколько лет интересуются — если не «Реал», то «ПСЖ», если не «ПСЖ», то «Реал». Я счастлив в «Челси».

Давление на Конте? Мы вместе побеждаем, мы вместе проигрываем. Не видел ни одного игрока, который был бы не с тренером. Все его поддерживают. Все, чего мы хотим, — подняться в таблице выше и хорошо сыграть с «Барселоной», — сказал Азар.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Барселона» пройдет завтра в Лондоне.