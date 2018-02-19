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    Бышовец: «В Петербурге «Селтик» не будет удерживать добытое преимущество, только если «Зенит» его вынудит»

    Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился размышлениями по поводу ответного матча 1/16 Лиги Европы между петербуржцами и «Селтиком».

    Как считает специалист, шотландская команда приедет в Россию не удерживать добытый в первой встрече результат (1:0), а играть в активный футбол.

    «Характер игры не изменится. Кто-то думает, что тактика «Селтика» будет совершенно другой? Нет, будет такая же активная игра, поддерживаемая в единоборствах. «Зениту» придется играть в дефиците пространства и времени, и в первом матче команда не была к этому готова.

    Конечно, надо учитывать, что игроки «Зенита» сыграли недостаточно надежно в обороне в Глазго. Этого можно было избежать, если бы футболисты взаимодействовали более уверенно. В Петербурге нужно создать численное преимущество на каждом участке поля. Я не думаю, что «Селтик» будет сознательно удерживать результат первой игры. Но если активность «Зенита» будет к этому вынуждать, то да, шотландцы станут удерживать положительный для них результат. Но нужно помнить об обороне, достаточно вспомнить матч с «Локомотивом» в чемпионате России (0:3)», – сказал Бышовец.

    Встреча «Зенит» – «Селтик» состоится 22 февраля и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.02.2018 17:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4025

      raritet 19 февраля 2018, 21:10

      Пушистые аргентинцы были очень удивлены в первом матче , что никто не стал их гладить по шерстке. И , наверное , сейчас с содроганием , думают о том, что же делать? Может быть пора вернуться в теплые родные места? Что-то очень уж неприветливы северные люди.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 февраля 2018, 20:53

      хорошее напоминание про счёт от Локо дома так что будьте внимательны если пропустите то прощай ЛЕ

      1
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 19 февраля 2018, 19:40

      Будет непросто.

      2
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 19 февраля 2018, 19:30

      Селтик будет играть так-же, он по другому просто не умеет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 февраля 2018, 18:54

      Всё решится на поле -- победит сильнейший !!!

      3
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