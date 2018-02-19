Бышовец: «В Петербурге «Селтик» не будет удерживать добытое преимущество, только если «Зенит» его вынудит»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился размышлениями по поводу ответного матча 1/16 Лиги Европы между петербуржцами и «Селтиком».

Как считает специалист, шотландская команда приедет в Россию не удерживать добытый в первой встрече результат (1:0), а играть в активный футбол.

«Характер игры не изменится. Кто-то думает, что тактика «Селтика» будет совершенно другой? Нет, будет такая же активная игра, поддерживаемая в единоборствах. «Зениту» придется играть в дефиците пространства и времени, и в первом матче команда не была к этому готова.

Конечно, надо учитывать, что игроки «Зенита» сыграли недостаточно надежно в обороне в Глазго. Этого можно было избежать, если бы футболисты взаимодействовали более уверенно. В Петербурге нужно создать численное преимущество на каждом участке поля. Я не думаю, что «Селтик» будет сознательно удерживать результат первой игры. Но если активность «Зенита» будет к этому вынуждать, то да, шотландцы станут удерживать положительный для них результат. Но нужно помнить об обороне, достаточно вспомнить матч с «Локомотивом» в чемпионате России (0:3)», – сказал Бышовец.

Встреча «Зенит» – «Селтик» состоится 22 февраля и начнется в 21:00 по московскому времени.