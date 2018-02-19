Депай может сменить «Лион» на «Милан»

«Милан» следит за прогрессом нападающего «Лиона» Мемфиса Депая и может летом сделать «ткачам» предложение по трансферу игрока.

Пока «россонери» не контактировали с французским клубом и продолжают отслеживать выступления 24-летнего футболиста.

Голландец перешел в «Лион» из «Манчестер Юнайтед» в январе прошлого года за 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне он записал на свой счет 12 мячей и девять голевых передач в 34-х встречах. Контракт форварда с «ткачами» рассчитан до июня 2021 года.